رسميا.. الركراكي يختار حمد الله في قائمة أسود الأطلس بالمونديال

هبة بريس _ رياضة

أعلن وليد الركراكي مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم عن قائمة أسود الأطلس التي ستشارك في مونديال قطر.

و تضمنت قائمة الأسود التي اختيرت للمونديال استدعاء عبد الرزاق حمد الله بعد غياب فاق الثلاث سنوات عن المنتخب المغربي.

و من شأن عودة حمد الله للمنتخب أن تعطي الإضافة لخط الهجوم خاصة في ظل المطالب الجماهيرية الكبيرة التي كانت تنادي بعودة حمد الله نظرا للمردود الجيد الذي قدمه رفقة النوادي التي مارس بها.

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