الركراكي يكشف رسميا قائمة لاعبي أسود الأطلس لمونديال قطر
هبة بريس ـ رياضة
كشف وليد الركراكي، مدرب المنتخب المغربي، عن لائحة أسود الأطلس التي ستشارك في نهائيات كأس العالم قطر 2022.
و اختار الركراكي في حراسة المرمي كل من ياسين بونو و منير الكجوي المحمدي و رضى التكناوتي.
أما في خط الدفاع، فقد اختار كل من أشرف حكيمي و نصير مزراوي و نايف أكرد و رومان سايس و أشرف داري و جواد الياميق و يحي عطية الله و بدر بانون.
و في خط الوسط، اختار الركراكي كل من سفيان امرابط و عبد الحميد صابيري و سليم أملاح و عز الدين أوناحي و بلال الخنوس و يحي جبران.
و في خط الهجوم، وقع الاختيار على كل من حكيم زياش و سفيان بوفال و أمين حاريت و عبد الصمد الزلزولي و زكرياء ابو خلال و الياس شاعر و يوسف النصيري و وليد شديرة و عبز الرزاق حمد الله.
ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0
10
4 تعليقات
بالتوفيق ان شاء الله
بالتوفيق ان شاء الله
كل متمنياتي للمنتخب المغربي بالتوفيق والنجاح
خسارة، كنت أود أن يستدعي ريان مايي، لاعب يحسن الاختراق، وشاب يمكن لمناسبة مثل كأس العالم أن تكسبه الكثير من التجربة.