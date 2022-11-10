رشوة بقيمة 70 ألف درهم تسقط وكيل ملك مزيف ضواحي الدار البيضاء
هبة بريس ـ الدار البيضاء
تمكنت عناصر الدرك الملكي بسرية السوالم من توقيف و اعتقال شخص انتحل صفة ينظمها القانون و نصب من خلالها على عدد من الضحايا بمناطق متفرقة في المغرب.
و في التفاصيل، نجح عناصر الدرك الملكي بالسوالم و بتعاون و تنسيق مع إحدى الضحيات، في نصب كمين محكم، أسفر عن اعتقال شخص أربعيني متهم بالنصب على ضحاياه.
و كان الموقوف يوهم الضحايا بكونه وكيل ملك، و ذلك بمساعدة شخص ثان يشتغل كجزار، و هو الذي يقوم باقتناص الضحايا و يؤكد لهم أنه يعرف شخصا نافذا في السلك القضائي و يمكنه مساعدتهم في حل قضاياهم العالقة بمختلف القطاعات مقابل مبالغ مالية.
الضحية التي ساهمت في الإيقاع بالمتهم الرئيسي، تنحدر من منطقة وادي زم، و سبق و قدمت مبلغ 70 ألف درهم لوكيل الملك المزيف مقابل وعد بتشغيل ابنها في سلك الأمن قبل أن يتضح لها بأنها تعرضت للنصب و هو ما دفعها لتقديم شكاية بمدينتها قبل أن يتم تحويل القضية لدرك السوالم بعد التأكد من كون الجزار يقطن بالمنطقة.
*الصورة من الأرشيف
9 تعليقات
قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتذلوا بها إلى الحكام لتاكلوا فريقا من أموال الناس بالاثم وأنتم تعلمون..).
آلله سبحانه وتعالى نهى عن الرشوة والفساد المالي ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
سيعاقب على أنه انتحل مهنية غير مهنته وهذا يعاقب عليه القانون والاكثر من ذالك الرشوة التي حرمها الله لهذا يجب على السلطات القضائية ان تحكم عليه باقصى عوقبة ممكنة حتى يكون عبرة لغيره وحسبنا آلله ونعم الوكيل.
قال تعالى (وترى كثيراً منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السجن لبيس ما كانوا يعملون..) اللهم هذا منكر..
لابد ان يؤدي الثمن ويسترجع ما نصبه من الضحايا الأبرياء الذين لاذنب لهم سوى أنهم اغبياء..
الذي يبذل من ماله للغير ويحرم منه أبنائه ابتغاء مرضاة الله لا يرجع بيده الأخرى فياخذ من مال الناس ما حرم الله لقوله تعالى (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل…)
ماهذه الدنيا التي أصبحنا نعيشها اليوم من نصب وسرقة والاغتصاب والاختطاف والترويج المخذرات والحبوب الهولسة وووووو وووووووو وغيرها من المنكرات ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
نعل آلله الراشي والموتشي والرائش بينهما اللهم ابعدهم عنا كما بعدت السماء عن الارض..
وبكل صراحة هذآ من مسببات انحباس الأمطار لأن آلله سبحانه وتعالى يرى المناكر والفواحش في المغرب ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..