رشوة بقيمة 70 ألف درهم تسقط وكيل ملك مزيف ضواحي الدار البيضاء

2022-11-10 / 11:54
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

تمكنت عناصر الدرك الملكي بسرية السوالم من توقيف و اعتقال شخص انتحل صفة ينظمها القانون و نصب من خلالها على عدد من الضحايا بمناطق متفرقة في المغرب.

و في التفاصيل، نجح عناصر الدرك الملكي بالسوالم و بتعاون و تنسيق مع إحدى الضحيات، في نصب كمين محكم، أسفر عن اعتقال شخص أربعيني متهم بالنصب على ضحاياه.

و كان الموقوف يوهم الضحايا بكونه وكيل ملك، و ذلك بمساعدة شخص ثان يشتغل كجزار، و هو الذي يقوم باقتناص الضحايا و يؤكد لهم أنه يعرف شخصا نافذا في السلك القضائي و يمكنه مساعدتهم في حل قضاياهم العالقة بمختلف القطاعات مقابل مبالغ مالية.

الضحية التي ساهمت في الإيقاع بالمتهم الرئيسي، تنحدر من منطقة وادي زم، و سبق و قدمت مبلغ 70 ألف درهم لوكيل الملك المزيف مقابل وعد بتشغيل ابنها في سلك الأمن قبل أن يتضح لها بأنها تعرضت للنصب و هو ما دفعها لتقديم شكاية بمدينتها قبل أن يتم تحويل القضية لدرك السوالم بعد التأكد من كون الجزار يقطن بالمنطقة.

*الصورة من الأرشيف

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