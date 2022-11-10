عبد اللطيف الحموشي

الحموشي ضمن التشكيل الجديد للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

2022-11-10 / 11:17
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هبة بريس - الرباط

اختير عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني و مراقبة التراب الوطني، ضمن التشكيل الجديد للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في دورته الجديدة 48.

وأعلنت الجامعة، في تغريدة نشرتها على موقع تويتر، عن أسماء الشخصيات الأعضاء في التشكيل الجديد للمجلس، برئاسة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للجامعة.

وأفادت الجامعة، أن المجلس سيقوم بعقد اجتماعاته اليوم الخميس، 10 نونبر الجاري، وذلك بمقر الجامعة في العاصمة السعودية الرياض.

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