أول متحول يفوز بلقب ملكة جمال محلية في أمريكا

هبة بريس - وكالات

فاز المتحول جنسيا، بريان نغوين، بلقب مسابقة ملكة جمال محلية في أمريكا، بعنوان “الآنسة جريتر ديري 2023 ” ومنح تاجا ومنحة دراسية.

وكتب نغوين على “إنستغرام”: “أعتقد أن الوقت قد حان لتقديم نفسي! اسمي بريان نغوين، وعمري 19 عاما، أنا حاليا طالبة جديدة في Nashua Community College متخصصة في إدارة الأعمال”.

وأضاف في منشوره الذي أرفقه بصور من المسابقة: “آمل أن أستخدم شهادتي حتى أتمكن من إنشاء منتجات مستدامة وأخلاقية وشاملة مثل الملابس ومستحضرات التجميل والإكسسوارات. آمل أيضا أن أستمر في تنمية مسيرتي المهنية في صناعة النمذجة ووسائل التواصل الاجتماعي”.

ويقدم برنامج ملكة جمال جريتر ديري للمنح الدراسية منحا دراسية “للشابات” اللائي تتراوح أعمارهن بين 17 و 24 عاما.

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