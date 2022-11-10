لقجع يهنئ لاعبات و مكونات الجيش الملكي بعد تأهلهن لنهائي عصبة الأبطال

هبة بريس ـ رياضة

تقدم رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، أصالة عن نفسه و نيابة عن أعضاء المكتب المديري، بتهنئة فريق الجيش الملكي لكرة القدم النسوية، بعد تأهله لنهائي عصبة الإبطال الإفريقية لكرة القدم النسوية التي تحتضنها بلادنا.

وتأهل فريق الجيش الملكي لكرة القدم النسوية، لنهائي عصبة الأبطال الإفريقية بعدما فاز بنتيجة هدف لصفر في المباراة التي جمعته مساء أمس الأربعاء 8 نونبر 2022 بفريق باييلسا كوينز النيجيري.

وسيواجه فريق الجيش الملكي لكرة القدم النسوية في المباراة النهائية يوم الأحد المقبل فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي الذي انتصر على فريق سيمبا كوينز التنزاني بنتيجة هدف لصفر.

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