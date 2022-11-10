أخنوش يبحث مع الوزير-رئيس والونيا البلجيكية تعزيز التعاون

هبة بريس

أجرى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الأربعاء بالرباط، مباحثات مع الوزير-رئيس جهة والونيا البلجيكية، إليو دي روبو، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، بما يخدم مصلحة البلدين.

وخلال اللقاء، استعرض رئيس الحكومة والوزير-رئيس والونيا، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة، مجموعة من القطاعات التي توفر إمكانيات هامة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، من خلال إيجاد أفضل الوسائل لإعطائه دفعة جديدة، بما يخدم مصلحة البلدين.

وفي هذا الإطار، شدد الجانبان على متانة العلاقات التاريخية التي تربط المملكتين المغربية والبلجيكية، تحت رعاية قائدي البلدين، الملك محمد السادس وعاهل بلجيكا الملك فيليب.

كما نوه الطرفان بمستوى العلاقات الإنسانية والثقافية والاقتصادية بين المملكتين، حيث تحتضن جهة والونيا، وبلجيكا بشكل عام، جالية مغربية مهمة يناهز عددها 600 ألف، تساهم بشكل فعال في الدينامية الثقافية والسياسية والاقتصادية البلجيكية.

من جهة أخرى، تطرق الطرفان للآفاق الواسعة التي يمكن أن تفتحها أشغال اللجنة العليا المشتركة بين المغرب وبلجيكا، على كافة المستويات، والتي من المزمع عقدها السنة المقبلة بالرباط، على مستوى رئيسي حكومتي البلدين.

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