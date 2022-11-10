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طقس الخميس.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2022-11-10 / 09:07
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بنزول بعض القطرات المطرية فوق كل من الواجهة المتوسطية والريف الغربي.

وستتشكل كتل ضبابية بالقرب من سواحل وسهول المحيط الأطلسي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 03 و10 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 18 و23 درجة بجنوب الأقاليم الصحراوية. وستكون ما بين 11 و 18 درجة فيما تبقى من أرجاء المملكة.

وستعرف درجات الحرارة، خلال النهار، انخفاضا واضحا بالمنطقة الشرقية.

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