شوهة… مشاداة كلامية بين وزير العدل ومحام بمجلس حقوق الإنسان بجنيف

2022-11-09 / 23:36
21
ع اللطيف بركة : هبة بريس

صرح رئيس الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، محمد الحبيب بن الشيخ، في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه “يجب التدخل لإيقاف وزير العدل عند حده”، متهما إياه بأنه “أصبح خطرا داهما على السلم الاجتماعي لبلدنا”.

وأفاد رئيس الهيئة المهنية للمحامين المغاربة، في تصريح مصور نشره بالصفحة ذاته، أن وزير العدل قد أقدم، قبل تلاوة تقرير المغرب بمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة بالعاصمة السويسرية جنيف، قد اتهم المحامين المغاربة بالتملص من أداء الضرائب.

وأضاف محمد الحبيب بن الشيخ، الذي كان مشاركا بدوره في اجتماع مجلس حقوق الإنسان الأممي قد دخل في مشاداة كلامية مع وزير العدل، بسبب ما اعتبره المصدر ذاته، تمريرا متعمدا من الوزير لمغالطات في حق أصحاب البذلة السوداء في المغرب. وأضاف أن الوزير قد قال بالحرف “المحامون يمشيو يعاودو لمخهوم، داكشي لي بغيت غادي ندوزو”.

ما رأيك؟
المجموع 7 آراء
6

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إمزورن.. توقيف شخص متورط في حيازة وترويج الأكياس البلاستيكية المحظورة

إمزورن.. توقيف شخص متورط في حيازة وترويج الأكياس البلاستيكية…

2022-11-10 / 13:16
Photo of الحسيمة.. الأمن يجهض عملية للهجرة السرية

الحسيمة.. الأمن يجهض عملية للهجرة السرية

2022-11-10 / 12:46
Photo of رشوة بقيمة 70 ألف درهم تسقط وكيل ملك مزيف ضواحي الدار البيضاء

رشوة بقيمة 70 ألف درهم تسقط وكيل ملك مزيف…

2022-11-10 / 11:54
Photo of القانون الدولي في الفضاء السيبراني.. المغرب يدعم بلورة رؤية إفريقية مشتركة

القانون الدولي في الفضاء السيبراني.. المغرب يدعم بلورة رؤية…

2022-11-10 / 11:28
Photo of الحموشي ضمن التشكيل الجديد للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

الحموشي ضمن التشكيل الجديد للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية…

2022-11-10 / 11:17
Photo of تقرير: الإذاعات والقنوات التلفزية أفردت 247 ساعة لمواكبة كأس إفريقيا للسيدات

تقرير: الإذاعات والقنوات التلفزية أفردت 247 ساعة لمواكبة كأس…

2022-11-10 / 09:48
Photo of طقس الخميس.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

طقس الخميس.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2022-11-10 / 09:07
Photo of بتهم النصب والتوسط…تأجيل محاكمة شيخ وعوني سلطة بسطات

بتهم النصب والتوسط…تأجيل محاكمة شيخ وعوني سلطة بسطات

2022-11-09 / 22:50
Photo of بعد المحامين والعدول.. الموثقون يهددون وزير العدل بالتصعيد

بعد المحامين والعدول.. الموثقون يهددون وزير العدل بالتصعيد

2022-11-09 / 22:06
Photo of قت_ل خليلته طعنا…درك السوالم يحيل شخصا على استئنافية سطات

قت_ل خليلته طعنا…درك السوالم يحيل شخصا على استئنافية سطات

2022-11-09 / 22:04

‫21 تعليقات

  1. خاص سي مسيرة 2 من طنجة للكويرة
    وان تدخل التاريخ ويصبح يوم وطني مثل المسيرة الخضراء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق