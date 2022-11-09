شوهة… مشاداة كلامية بين وزير العدل ومحام بمجلس حقوق الإنسان بجنيف

ع اللطيف بركة : هبة بريس

صرح رئيس الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، محمد الحبيب بن الشيخ، في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه “يجب التدخل لإيقاف وزير العدل عند حده”، متهما إياه بأنه “أصبح خطرا داهما على السلم الاجتماعي لبلدنا”.

وأفاد رئيس الهيئة المهنية للمحامين المغاربة، في تصريح مصور نشره بالصفحة ذاته، أن وزير العدل قد أقدم، قبل تلاوة تقرير المغرب بمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة بالعاصمة السويسرية جنيف، قد اتهم المحامين المغاربة بالتملص من أداء الضرائب.

وأضاف محمد الحبيب بن الشيخ، الذي كان مشاركا بدوره في اجتماع مجلس حقوق الإنسان الأممي قد دخل في مشاداة كلامية مع وزير العدل، بسبب ما اعتبره المصدر ذاته، تمريرا متعمدا من الوزير لمغالطات في حق أصحاب البذلة السوداء في المغرب. وأضاف أن الوزير قد قال بالحرف “المحامون يمشيو يعاودو لمخهوم، داكشي لي بغيت غادي ندوزو”.

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