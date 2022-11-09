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فريق نهضة بركان

نهضة بركان يودع كأس الكونفدرالية الإفريقية

2022-11-09 / 23:22
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هبة بريس

ودع فريق نهضة بركان (حامل اللقب) منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، عقب تعادله السلبي مع الاتحاد المنستيري التونسي، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الأربعاء على أرضية الملعب البلدي لبركان، برسم إياب الدور التمهيدي الثاني الإضافي لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وفي مباراة الذهاب، كان فريق النهضة البركانية قد انهزم أمام الاتحاد المنستيري بهدف دون رد.

وبرسم نفس المسابقة، حجز فريق الجيش الملكي بطاقة التأهل إلى دور المجموعات، عقب فوزه على دجوليبا المالي بأربعة أهداف نظيفة.

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