بتهم النصب والتوسط…تأجيل محاكمة شيخ وعوني سلطة بسطات

هبة بريس _ الرباط

قرر قاضي بالمحكمة الابتدائية بسطات، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة عون سلطة برتبة شيخ، وعونين اثنين للسلطة، بمعية سيدة، إلى 15 من نونبر الجاري

وقد متل المتهمون في جلسة علنية، بحضور مجموعة من الضحايا، فيما تنازل ثلاثة منهم عن المتابعة.

ويشار، أن قاضي التحقيق قد اودع في وقت سابق المتهمين الأربعة سجن عين علي مومن ضواحي المدينة، على خلفية اتهامهم من قبل ضحاياهم بالنصب والتوسط لهم للحصول مناصب شغل مقابل مبالغ مالية.

هذا وكانت المصالح الأمنية بسطات، قد استمعت للمشتبه فيهم الأربعة بعد وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية على خلفية الاشتباه بارتباطهم بموضوع النصب والاحتيال على ضحايا كثر بدافع التوسط لهم للحصول على مناصب شغل مقابل مبالغ مالية.

ويذكر، أن مصالح الأمن ، كانت قد توصلت في وقت سابق بعدة شكايات، كانت كافية لاسقاط أول المشتبه فيهم وهو عون سلطة بالمقاطعة الحضرية الخامسة بحي الخير، فيما ظل الثاني في حالة فرار، يشتغل بالمقاطعة الحضرية الأولى قبل أن يسلم نفسه، وبعدها تم الاستماع له رفقة آخر من رتبة شيخ، بالاضافة إلى سيدة.

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