بونعيلات رئيسة للجنة الفيلم بجهة سوس ماسة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

انتخبت المخرجة والمنتجة دمنة بونعيلات، مؤخرا بمدينة أكادير، رئيسة للجنة الفيلم بجهة سوس ماسة، وذلك في إطار تجديد هياكل هذه الجمعية التي تهدف إلى النهوض بالصناعة السينمائية بالجهة بتعاون مع مختلف المؤسسات المعنية.

وقالت بونعيلات بمناسبة انتخابها رئيسة إن لجنة الفيلم تروم تحقيق شروط تنمية الصناعة السينمائية بجهة سوس ماسة عن طريق إحداث البنيات التي من شأنها أن تشجع على إنجاز الأفلام الوطنية أوالأجنبية، وأن تكون المخاطب الأساسي بخصوص الإنتاجات والأنشطة المرتبطة بالصناعة السينمائية بالجهة.

مبرزة أن عمل اللجنة سينصب أساسا على الترويج للفرص المتاحة لتصوير الأفلام بالمنطقة وكل الخدمات التي يمكن توفيرها والمتعلقة بالصناعة السينمائية لجهة سوس ماسة، بالإضافة إلى تسهيل استقبال فرق الإنتاج السينمائي، عبر البحث عن أماكن التصوير وتوفير الدعم اللوجستيكي محليا وجهويا.

وأضافت بونعيلات أن من مهام لجنة الفيلم أيضا تعريف مهنيي الصناعة السينمائية والسمعي البصري بتنوع مجالات التصوير وبالإمكانيات المتوفرة كبنيات الاستقبال والدعم المخصص للإنتاجات السينمائية والسمعية والبصرية، وكذا تشجيع استعمال الموارد البشرية المؤهلة المتوفرة جهويا من فنانين وتقنيين، وكذا جرد أماكن التصوير وسائر الخدمات الأخرى.

وأكدت رئيسة لجنة الفيلم بجهة سوس ماسة على ضرورة تحويل إقليم طاطا إلى قطب للصناعة السينمائية الدولية، وتوفير كل الشروط لذلك من خلال مساهمة ومشاركة كل الفاعلين المؤسساتيين الوطنيين والجهويين والمحليين.

وشددت بونعيلات على أهمية العمل على تحقيق الاندماج بين السياحة والسينما، وخلق دينامية على الصعيد المحلي والجهوي والوطني لتشجيع المبادرات في مجال الاستقبال وتصوير ودعم الانتاجات عن طريق التكوين، وكذا المشاركة في المهرجانات الدولية والمعارض المهتمة بالصناعة السينمائية.

يذكر أن لجنة الفيلم بجهة سوس ماسة تضم عددا من صناع السينما من منتجين ومخرجين ومنظمي مهرجانات سينمائية يشتغلون بجهة سوس ماسة. واختارت اللجنة مدينة أكادير كمقر رئيسي لها بالإضافة إلى إحداث ملحقة بإقليم طاطا.

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