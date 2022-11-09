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قت_ل خليلته طعنا…درك السوالم يحيل شخصا على استئنافية سطات

2022-11-09 / 22:04
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن عناصر الدرك الملكي بمركز أحد السوالم التابعة لسرية برشيد، أحالت اليوم الأربعاء، شخصا يشتبه فيه بقتل عشيقته طعنا بالسلاح الأبيض على أنظار الوكيل العام للملك باستئنافية سطات.

وأضافت ذات المصادر، أن العناصر الأمنية المذكورة، كانت قد اعتقلت المعني بالأمر بناء على معلومات توصلت بها تفيد بوقوع جريمة قتل بالسلاح الأبيض ذهبت ضحيتها سيدة في عقدها الخامس نقلت صوب مستشفى البيضاء لانقاذ روحها قبل ان تسلمها لخالقها فيما بعد، وهو ما جعل المحققين يسابقون الزمن لفك ظروف وملابسات الواقعة، في الوقت الذي رجحت فيه مصادر، أن تكون دوافعها لها ارتباط بالغيرة والشك اللذين ظلا يراودان المشتبه فيه الذي كان على علاقة مشبوهة مع الضحية.

وزادت ذات المصادر، أن المشتبه فيه متزوج وينحدر من منطقة الشماعية، وقد قصد منطقة احد السوالم بحثا عن العمل، استقر به الوضع كعامل بورش للبناء، قبل ان ينتهي به المطاف أمام جنايات سطات للتحقيق معه حول ما نسي إليه.

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‫7 تعليقات

  6. لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ،كيفاش تغتسب شتا الله يرحمنا برحمته الواسعة

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