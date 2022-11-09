أول عربية مسلمة ببرلمان جورجيا الأمريكية

2022-11-09 / 20:47
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هبة بريس _ متابعة

تمكنت الفلسطينية رؤى رمان من الفوز بعضوية برلمان ولاية جورجيا مرشحة عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات النصفية التي جرت أمس.

ركزت رؤى ذات التسعة وعشرين ربيعا في حملتها الانتخابية على ضرورة أن تعمل الحكومة لصالح الجميع، وتعهدت بالعمل على اتخاذ إجراءات لتمويل التعليم بالكامل، وسد فجوة الفرص الاقتصادية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية، وحماية حقوق التصويت.

ولدت رؤى في العام 1994 في الأردن من أبوين فلسطينيين.

انتقلت عائلتها إلى الولايات المتحدة وبالتحديد إلى ولاية جورجيا عندما كانت في السابعة من عمرها.

نالت رؤى درجة بكالوريوس الآداب في السياسة من جامعة أوجليثورب في عام 2015، وحصلت على درجة ماجستير في السياسة العامة من كلية ماكورت للسياسة العامة بجامعة جورج تاون في عام 2019.

خاضت رؤى الميدان السياسي، وتصف نفسها بأنها شغوفة في السياسة والمشاركة المدنية والحوار بين الأديان وخدمة المجتمع.

تطوعت رؤى في كل دورة انتخابية منذ عام 2014، عملت أيضًا كمنظمة ميدانية لمشروع الناخبين المسلمين في جورجيا، بالإضافة إلى عملها كمديرة الاتصالات في “كير” فرع جورجيا.

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‫10 تعليقات

  1. تستحق رواء رمان
    هي خير مثال وقدوة للفتاة العربية المثقفة والمتعلمه
    لها كل الاحترام

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