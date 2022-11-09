المغرب يقتني أنظمة إلكترونية واستخباراتية من إسرائيل

2022-11-09 / 20:29
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هبة بريس _ الرباط

عقد المغرب صفقة بمبلغ 70 مليون دولار مع شركة البيت سيستمز الإسرائيلية، تهم تزويد الجيش المغربي بوحدات “أي دبليو” أرضية وذكاء الإشارة، مزودة بتدابير الدعم الإلكترونية، والتدابير الإلكترونية المضادة، بالإضافة إلى أنظمة القيادة والتحكم.

وبحسب موقع “أفريقيا العسكرية” فإنه من المنتظر أن يتم تنفيذ بنود هذه الصفقة على مدى عامين ونصف.

ويمكّن هذا النظام من الحصول على صورأرضية وجوية شاملة لأراضي المعارك، مما يتيح الاستجابة الفعالة للتهديدات الجوية والبرية، بالإضافة إلى أنظمة القيادة والتحكم عن بعد.

ونقل الموقع تصريحا لـ“أورين صباغ” المدير العام لشركة “البيت سيستمز” الإسرائيلية، أن شركته تشهد طلبًا متزايدًا على وحدات “أي دبليو” أرضية لأن “الجيوش في جميع أنحاء العالم تدرك بشكل متزايد الأهمية الحاسمة للسيطرة على الطيف الكهرومغناطيسي”.

ويأتي هذا الاتفاق الجديد في سياق يواصل فيه المغرب وإسرائيل زيادة تعاونهما الدفاعي بعد توقيع اتفاق دفاعي في نونبر من العام المنصرم، حيث سبق للمغرب أن وقع مذكرة بشأن التعاون السيبراني وأمن البيانات.

وخلال فبراير الماضي، وقع المغرب على اتفاقية لشراء نظام دفاع جوي مع شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية بقيمة 500 مليون دولار للحصول على نظام الدفاع الجوي والصاروخي ’”باراك-إم إكس’”.

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‫18 تعليقات

  2. لأ حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم امور المسلمين لا تبشر بالخير فاللهم ردنا اليك ردا جميلا واصلح حالنا إلى احسن حال

  3. يا ودي جيبو للشعب ياكل من بعد اشرولو السلاح باش يحارب تخاف وهو جيعان يدور عليكم

  4. هدا لا ينسينا بأن أسعار المحروقات تنهار في السوق العالمية ماعدا المغرب لا يهمنا المنتخب ولا المدرب ولا حمد الله ولا زياش مايهمنا هو القدرة الشرائية للمواطن الضعيف

  5. يجب حماية الوطن…بتنويع الأسلحة…مثل هذه الأجهزة الحربية تكسب بها المعغرك بسهولة و بدوني شهداء.

  6. لا حول ولا قوة إلا بالله عوض يتحدو قصد ضمان الأمن الغذائي للشعبين لي كيجمعنا القرابة والدين.

  7. مع للأسف وصلنا ن مرحلة نجيبو من اعداء لله باش نحربو خوتنا المسلمين ؟؟

  11. مزيان وقولو لإسرائيل ديالكم تلقى الحل ديال غلاء الإسعار وندرة المياه

  13. سير على مولانا…..ملي ناس كايبغو الترقية والزيادة في الأجور والحصول على التعويضات تقولون الغلاف المالي لا يسمح أو أن الوضعية المالية للبلاد صعبة

  14. هل ستشوش هذه الأسلحة على أسعار المحروقات والمواد الغذائية لتنخفض وتتحسن وضعية المواطن البسيط؟

  17. أين أسلحة مواجهة العدو الاكبر للشباب وهو الشغل وللمواطنين عامة تحسين ظروف قطاعي الصحة والتعليم.

  18. الله يبارك واعدوا للعدو ما استطعتم من عدة وقوة لصده وردعه ليعود مهزوما مذلولا عاش المغرب تحية تقدير وافتخار بقواتنا المسلحة الملكية الباسلة الضاربة في افريقيا

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