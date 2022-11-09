متابعة عنصري إسباني أذكى الكراهية تجاه المغاربة بفيديو مفبرك

هبة بريس _ الرباط

أوردت وكالة الأنباء « أوربا بريس » ان الادعاء الاسباني حرك دعوى قضائية ضد مواطن إسباني ابان عن عنصريته وكراهيته ضد المغاربة

وعمد الأخير الى تعميم شريط مصور في الصين، على “تويتر” وأوهم الجميع أنه يتعلق باعتداء على قاصر مغربي في الجارة الشمالية، وقد أرفقه بتعليق يؤكد على تأييده لواقعة الاعتداء..

ونشر المواطن الإسباني الشريط المصور على حسابه في « تويتر »، وهو يعود لاعتداء رجل على امرأة في الصين، ونسبه زورا إلى أحد المواطنين الإسبان، محيلا على أن الجاني اعتدى على قاصر مغربي، لأنه رفض أن يستنزف وأمثاله أموال إسبانيا إلى حين بلوغهم سن الرشد القانوني.

الفيديو أثار جدلا واسعا، بعدما تابعه نحو 22 ألف شخص، ما كان دافع لتحريك الادعاء الإسباني دعوى قضائية ضده، لتتم محاكمته، صباح الثلاثاء الماضي ، في برشلونة، نظير عنصريته التي جعلته يفبرك الخبر ويسهم في إذكاء الكراهية تجاه المهاجرين المغاربة خاصة القاصرين منهم.

ويظهر الفيديو المنشور، ومدته 45 ثانية، اعتداء رجل، في دولة الصين الشعبية، على امرأة وقد وجه لها 15 لكمة في الرأس، قبل أن يردفها بسبع ركلات أفقدتها وعيها، ثم حاول خلع ملابسها قبل أن يشدها من الشعر ويسحلها على الأرض.

وقرر الادعاء العام توجيه تهم ثقيلة للمواطن الإسباني، الذي يشتغل في قطاع التعليم، مقابل ما أظهر عبر فبركة مكان الواقعة ونسبه إلى منطقة « كانيت دي مار » في إسبانيا، من تحيز للعنف تجاه المهاجرين المغاربة، والتشجيع على كراهيتهم.

وطالب الادعاء العام في برشلونة، بحسب المتهم لسنتين نافذتين، مع تغريمه 6480 أورو، وبمنعه من ممارسة مهنة التعليم لمدة خمس سنوات، فضلا عن إخلاق حسابه على « تويتر »، وفق ما أوردته وكالة الأنباء « أوربا بريس »

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