“وزارة المالية” تتوعد “أصحاب روتيني”و”يوتوب” بفرض ضرائب عليهم قريبا

هبة بريس _ الرباط

أعرب فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن نية وزارته فرض إجراءات ضريبية على صناع المحتوى ونشطاء “اليوتيوب” و”فايسبوك” الذين يحصلون مداخيل مالية من هذه المواقع

وتوعد لقجع بفرض ضريبة على الايرادات المتحصل عليها من المواقع السالفة الذكر معتبرا ان هذه المداخيل المالية يجب ان يطالها ” التضريب”

من جهة أخرى أشار لقجع إلى أن إجراءات ضريبية ستفرض أيضا على الشركات العاملة في مجال الإنترنت وهي “غوغل”، “فايسبوك”، “يوتيوب” والمعروفة اختصارا بـGAFA.

وجاءت مداخلة لقجع ردا على تعديل تقدم به كل من الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، يقضي بأن تحتجز الضريبة المستحقة على هؤلاء من المنبع من الدخل الإجمالي المصرح به من طرف الشركات في عالم الإنترنيت (GAFA) والمحول للأشخاص الذاتيين القاطنين بالمغرب من صناع المحتوى. لكن الأغلبية الحكومية رفضت هذا التعديل وصوتت ضده، رغم أن الوزير لقجع وعد بتفعيل الضريبة على شركات الإنترنيت وصناع المحتوى دون أن يحدد أجلا لذلك.

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