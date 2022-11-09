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ترتيب الدول العربية بمؤشر حرية الإنترنت لعام 2022 (إنفوغراف)

2022-11-09 / 18:28
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هبة بريس _ متابعة

تراجعت حرية الإنترنت عالميا للعام الثاني عشر على التوالي، بحسب ما أظهره “مؤشر حرية الإنترنت لعام 2022″، الصادر عن منظمة “فريدوم هاوس” المختصة بالبحوث المتعلقة بالديمقراطية والحرية السياسية وحقوق الإنسان.

وتراجعت حرية الإنترنت على الصعيد العالمي للعام الثاني عشر على التوالي، وكان أعلى انخفاض بـ”حرّية استخدام الإنترنت” في دول روسيا وميانمار والسودان وليبيا.

وفي ما يلي إنفوغراف بترتيب الدول العربية وفقا لمؤشر حرية الإنترنت لعام 2022:

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