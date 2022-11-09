الأمن يضع الحد لنشاط مروج كحول بمراكش

هبةبريس _ مراكش

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش من توقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بإعداد وترويج مسكر ماء الحياة.

وقالت مصادر محلية أن عناصر الشرطة القضائية بمراكش كانت قد تمكنت، الثلاثاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 38 سنة، لكونه يشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني في قضايا تتعلق بترويج المشروبات الكحولية بدون رخصة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزله بالمنطقة القروية “أولاد حسون” عن حجر 10 آلاف و680 لترا من مسكر ماء الحياة.

وأضافت المصادر ذاتها أن الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية أسفرت عن تحديد هوية شخص ثانٍ يشتبه في مشاركته في النشاط الإجرامي للمشتبه فيه الأول، تم توقيفه بالمنطقة القروية المذكورة مساء الثلاثاء، وذلك قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة بداخل منزله عن العثور على 24 ألف لتر من مسكر ماء الحياة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0