إسبانيا تشرع في تثبيت أنظمة ذكية في “المعابر الحدودية”

هبة بريس _ الرباط

قالت صحيفة “elfarodeceuta” الاسبانية ان اسبانيا شرعت في تثبيت أنظمة ذكية في المعابر الحدودية التي تربطها مع المغرب ابتداء من منتصف سنة 2023.

وأكدت ذات الصحيفة ” أن إسبانيا ستقوم بتفعيل ضوابط ذكية على الحدود بشكل كامل في العام المقبل، مما سيتيح إمكانية التعرف على الوجه والتمييز بين الأشخاص في المعابر.

وأوضحت أن هذا الإجراء سيسمح بتحقيق سرعة وأمان أكبر في الحركة اليومية خاصة على معبر “تراخال”، الذي يفصل سبتة المحتلة عن المغرب

وأشارت أنه سيتم التخلص من النظام القديم الذي كان قائما على التمييز بين العمال النظاميين العابرين للحدود حسب وثائقهم وتاريخ ميلادهم.

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