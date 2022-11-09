إسبانيا تشرع في تثبيت أنظمة ذكية في “المعابر الحدودية”
هبة بريس _ الرباط
قالت صحيفة “elfarodeceuta” الاسبانية ان اسبانيا شرعت في تثبيت أنظمة ذكية في المعابر الحدودية التي تربطها مع المغرب ابتداء من منتصف سنة 2023.
وأكدت ذات الصحيفة ” أن إسبانيا ستقوم بتفعيل ضوابط ذكية على الحدود بشكل كامل في العام المقبل، مما سيتيح إمكانية التعرف على الوجه والتمييز بين الأشخاص في المعابر.
وأوضحت أن هذا الإجراء سيسمح بتحقيق سرعة وأمان أكبر في الحركة اليومية خاصة على معبر “تراخال”، الذي يفصل سبتة المحتلة عن المغرب
وأشارت أنه سيتم التخلص من النظام القديم الذي كان قائما على التمييز بين العمال النظاميين العابرين للحدود حسب وثائقهم وتاريخ ميلادهم.
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7 تعليقات
هذآ هو الحل التوافقي لمواصلة الحد من انتشار ظاهرة الهجرة السرية عبر قوارب الموت التي يذهب ضحايا الابرياء القاصرين وشباب وكذالك نساء.
إنها ضوابط جديدة ورئية استراتيجية تستهدف الهجرة السرية والحد منها ونتمنى ان تشتمل جميع الحدود البرية والبحرية ..
هذه الأنظمة الذكية ستحد من الإرهاب حيث ستتعرف على الوجه والتمييز بين الأشخاص في المعابر الحدودية..
هذآ الوزير والاختراع من أين أتى هههههههههههه.
هذآ غريب وتجيب ؛ سبتة ومليلية المحتلتين مدينتين مغربيتين وستقوم إسبانيا بتفعيل ضوابط ذكية على الحدود أليس هذا غريب!!!!
يقال المثل المغربي ( حتى يزيد ونسموه سعيد) هههههههههههه
من المتوقع أن إسبانيا تهدف إلى تحقيق الهدوء والنظام على حدودها إنها حيل من حييالها المكرة…