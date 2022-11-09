مديرية التعليم بسطات تطلق أكبر تظاهرة رياضية

محمد منفلوطي_ هبة بريس

تخليدا للذكرى 47 للمسيرة الخضراء المظفرة ٬ وعيد الاستقلال المجيد ٬و نظمت المديرية الاقليمية للتعليم بسطات صباح اليوم الاربعاء، البطولة الإقليمية للعدو الريفي المدرسي بمطاف المصلى امام الثانوية الإعدادية مولاي عبد الله، تحت شعار ” التلميذة و التلميذ في صلب الارتقاء بالرياضة المدرسية “.

وتأتي هذه التظاهرة الرياضية المدرسية المنظمة من طرف الفرع الإقليمي للجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية بسطات بتنسيق مع المديرية الإقليمية بسطات، والتي اعطى انطلاقتها عامل إقليم سطات، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة بسطات، ( تأتي) كتتويج للمنافسات التي سبق تنظيمها محليا، لاكتشاف ما تزخر به المؤسسات التعليمية من طاقات خلاقة، ينبغي المراهنة عليها للرفع من أداء الرياضة المدرسية و الارتقاء بها، خدمة للممارسة الرياضية ببلادنا.

وقد عرفت هذه البطولة الإقليمية ٬ مشاركة حوالي 500 تلميذة و تلميذا في الفئات العمرية

و قد شارك في هذه التظاهرة الرياضية 50 أستاذا مرافقا، و40 حكما، و قد وصل عدد السباقات إلى 06 وعدد المتوجين فردي إلى 18 و عدد فرق المؤسسة المتوجة 06.

عبد العالي السعيدي المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة بسطات، أكد أن الحدث يتزامن واحتفالات الشعب المغربي بذكرى المسيرة الخضراء المظفرة ٬ وعيد الاستقلال المجيد ، والتي شهدت مشاركة 500 متعلمة و متعلما ٬ مدليا بمعطيات حول عملية التنظيم و المشاركة في فعاليات هذه التظاهرة الرياضية، باعتبارها موردا أساسيا لاكتشاف الطاقات الرياضية و عاملا مهما في تحسين جودة التعليم، مقدما شكره لكل الأطر الإدارية والتربوية و جميع المتدخلين و الشركاء للإنخراط في إنجاح هذه التظاهرة الرياضية المدرسية بامتياز ٬ وأيضا لكل السلطات المحلية لتجندها لإنجاح هذا العرس الرياضي .

وفي ختام هذه التظاهرة، تم توزيع الجوائز على الفائزين والفائزات في المسابقات المنظمة.

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