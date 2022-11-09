جامعة الأخوين بإفران تحصل على المرتبة الأولى في مسابقة “IEEEXtreme”

2022-11-09 / 17:31
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هبة بريس

احتل فريق مكون من ثلاثة طلبة بجامعة الأخوين بإفران، وهم أنس شكري ونبيل بودرا وبلال البووردي المرتبة الأولى على صعيد المغرب في مسابقة “IEEEXtreme”.

وأفاد بلاغ لجامعة الأخوين بأن مسابقة “IEEEXtreme” المُنظمة في 22 أكتوبر الماضي من قبل جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات ، تعتبر تحديا عالميا ينظم بصيغة افتراضية وبشكل متزامن في العالم بأسره، موضحا أن الأمر يتعلق بمسابقة بين فرق تمثل جامعات من مختلف بقاع العالم، تتكون من طلبة أعضاء بالجمعية.

وتتنافس هذه الفرق، التي يشرف على مواكبتها وتقديم الاستشارة لها أعضاء بمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، في ما بينها لمدة 24 ساعة متواصلة لحل مجموعة من الإشكالات المتعلقة بالبرمجة.

وأوضحت الدكتورة هدى شاكري، أستاذة الهندسة المعلوماتية بمدرسة العلوم والهندسة التابعة لجامعة الأخوين بإفران “باعتباري عضوا بارزا بجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، ورئيسة جمعية مجتمع نساء في الهندسة التابع لجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات ، أنا فخورة بهذا الإنجاز الذي يوضح بشكل ملموس جودة طلابنا والتكوين الذي نوفره في الهندسة المعلوماتية”.

وأضاف البلاغ أن جامعة الأخوين تعتمد نظام أمريكا الشمالية للفنون الحرة ، الذي يستجيب لمتطلبات القرن الحادي والعشرين وانتظارات الجيل (ز)، مشيرة من جهة أخرى إلى أن جامعة الأخوين تعتبر الجامعة المغربية الوحيدة غير الأمريكية المعتمدة على صعيد القارة الإفريقية من قبل وكالة التصنيف الدولية (نيتش).

وفي إطار برنامجا للفترة 2025-2020، تطمح جامعة الأخوين إلى مواكبة الشباب الراغبين في تحقيق التميز من خلال تمكينهم من استغلال التكنولوجيا بشكل أفضل وتعزيز الذكاء الاجتماعي خدمة لمجتمعهم وبلدهم.

يذكر أن جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات يعتبر أكبر منظمة مهنية تقنية على مستوى العالم، وتضم 400 ألف عضو يتقاسمون طموح المساهمة في النهوض بالتكنولوجيا خدمة للبشرية. وتساهم الجمعية وأعضاؤها بالعديد من الإصدارات والندوات والأنشطة المهنية والتربوية.

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تعليق واحد

  1. مجرد إشهار للجامعة مؤدى عنه لا غير. أعطونا ترتيبا في مسابقة عالمية تنضمها كوريا الجنوبية أو اليابان او أمريكا أو ألمانيا أو الصين. بالطبع ستكون النتيجة خارج الترتيب.

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