كورونا بالمغرب.. تسجيل 127 إصابة جديدة

2022-11-09 / 17:00
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هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 127 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 57 شخصا، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و847 ألف و967 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و412 آلاف و343 شخصا، مقابل 24 مليون و913 ألف و298 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 54 ألف و412 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و266 ألف و231 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و249 ألف و402 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الرباط سلا القنيطرة (41)، والدار البيضاء سطات (28) ، وفاس مكناس (28)، ومراكش آسفي (14)، وطنجة تطوان الحسيمة (7)، وسوس ماسة (5)، ودرعة تافيلالت (2)، وبني ملال خنيفرة (1)، وكلميم واد نون (1).

وأشار المصدر ذاته إلى أن حالة الوفاة الوحيدة سجلت بجهة الدار البيضاء سطات، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات إلى 16 ألف و283 حالة.

وبلغ مجموع الحالات النشطة 546 حالة، فيما تم تسجيل حالة واحدة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها حالتين.

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‫10 تعليقات

  5. نتمنى ان تعود الحياة الى مجراها الطبيعي بعيدا عن كورونا وعن كل الاوبئة القاتلة..

  8. تمهيدا لمنع المسيرات بحجة جائحة كورونا
    برعاية اخنوش و شركائه في الحكومة..

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