الأميرة للاحسناء تتباحث مع السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ

2022-11-09 / 15:22
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هبة بريس

تباحثت صاحبة السمو الملكي الأميرة للاحسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، اليوم الاربعاء بشرم الشيخ، مع السيد سيمون ستيل، السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وتندرج هذه المباحثات ضمن أنشطة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء بمناسبة الدورة ال 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 27) التي تستضيفها شرم الشيخ ما بين 6 و 18 نونبر الجاري.

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‫10 تعليقات

  1. في نظري السيارات هم من يلوثون البيئة..لهذا يجبخ بعدم استخدام السيارات التي تستعمل بالوقود وتعويضها بالسيارات الكهربائية..

  2. الشعب المغربي لايهمه التغيرات المناخية أكثر مايهمه الآن ايجاد حلول مناسبة لخروجه من هذه الأزمات المعيشية الصعبة الراهنة في ارتفاع المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة وكذا الخضر والفواكه والدواجن والقطاني وووووو وووووووو وغيرها ..

  3. المغرب يتلقى مباليغ مهمة وضحمة منذ ولادة هذآ المؤتمر أين تذهب ؟؟؟ويبقى السؤال مطروح دائما؟؟؟!!

  4. منذ سنوات والمغرب يشهد تغيرات المناخ (انحباس الأمطار شتاء ماهو شتاء وصيف ما هوصيف ) ..نطلب السلامة يآرب ولطفك بنا يآرب اللهم اسقينا الغيث نافعا لاضارا وارحم عبادك يآرب.

  5. لايسعنا إلا أن نتمنى النجاح والتوفيق في هذا المؤثمر التي تتراسها الأميرة للا حسناء حفظها الله .

  6. المجهودات المبذولة لمواصلة حماية البيئة بشأن تغير المناخ من طرف الأميرة للا حسناء نتمنى ان تعطي نتائج مهمة جدا للتحسيس المواطنين بهذه التغيرات المناخية الذي عرفها العالم بأكمله..

  7. نتمنى من سموها أن تجد حلا مناسبا للحد من انتشار ظاهرة التسخر وأن تعطي مفعولها للنهوض ببيئة سليمة ومناخ بدون تلوث.

  8. لاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم يرمون الازبال في الوديان والغابات والبحار أين هي الحراسة النظرية والنظافة العامة هذآ هو الثلوت بعينيه ولا أحدا يتكلم…وحدث ولا حرج….

  9. أي حفاظ على البيئة المحيطة بنا تتحدثون عنها حتى الغابات التي تلطف الجو هذه السنة عرفت إندلاع الحرائق ربما بسبب تهور المواطن او ارتفاع الحرارة عوامل كثيرة …هناك من يقوم بسرقة اغصان الأشجار ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ..

  10. يجب حماية الاشجار التي هي بجوانب الوديان حيث عندما تتسع او يقع فيضانات تسبب في انجراف التربة مما تؤدي إلى ضياع الميئات من الأشجار…

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