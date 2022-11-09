الأميرة للاحسناء تتباحث مع السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ

هبة بريس

تباحثت صاحبة السمو الملكي الأميرة للاحسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، اليوم الاربعاء بشرم الشيخ، مع السيد سيمون ستيل، السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وتندرج هذه المباحثات ضمن أنشطة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء بمناسبة الدورة ال 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 27) التي تستضيفها شرم الشيخ ما بين 6 و 18 نونبر الجاري.

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