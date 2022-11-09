بوريطة يستعرض أمام لجنة برلمانية مشاريع قوانين تهم اتفاقيات دولية

هبة بريس - الرباط

قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي ومغاربة العالم ناصر بوريطة، اليوم بالرباط، أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، عرضاً بخصوص مشاريع قوانين يوافق بموجبها على اتفاقيات دولية، وكذا مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2023.

وتهم النصوص المعروضة أمام اللجنة، سبع اتفاقيات ثنائية، مع كل من جمهورية التشاد وجمهورية القمر المتحدة ودولة إسرائيل وجمهورية الفلبين، وثلاث اتفاقيات إقليمية، معتمدة في الإطار الإفريقي.

كما تهم النصوص أيضاً اتفاقيات متعددة الأطراف، بالإضافة إلى مشروع قانون متعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها.

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