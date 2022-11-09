برلمانيون يطالبون بإعفاء الجمعيات من ضرائب استيراد سيارات الخدمات

2022-11-09 / 15:41
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

توصلت لجنة المالية و التنمية الاقتصادية بمجلس النواب خلال الأيام الماضية بعدد من المقترحات لتعديل مشروع قانون المالية الذي صادقت عليه الحكومة.

و من بين التعديلات التي تقدم بها نواب البرلمان تلك المتعلقة بإعفاء الجمعيات من ضرائب و رسوم استيراد سيارات الخدمات التي تستخدم لأغراض جمعوية و إنسانية.

و طالب فريق الاتحاد الاشتراكي بالغرفة الأولى للبرلمان بضرورة إعفاء الجمعيات في كل ما يتعلق باستيراد سيارات الإسعاف والنقل المدرسي أو الرياضي والتجهيزات الموجهة للعمل الخيري أو التربوي أو الصحي من رسوم وضرائب الاستيراد.

كما تضمنت مقترحات التعديلات التي تقدم بها الفريق الاشتراكي ضرورة إعفاء المستخدمين لدى الجمعيات والمكونين والأطر المتعاقدة معهم من الضريبة على الدخل.

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‫2 تعليقات

  1. انا كرهت السياسية بسبب المنافقين لي جالسين في داك البرلمان. كل واحد فيهم كيضرب على جيبو… أما داك السيارات ديال الإنسانية ولا اش داكشي راه كلشي كيشوف فين كيوصلو وشكون راكب عليهم ليل ونهار 24/24 و 7/7

  2. استيراد السيارات للخدمات او لمآرب اخرى؟!
    هاد الجمعيات اصبحت مقاولات ينتفع منها بعض عديمي الضمائر!
    اعرف مديرة جمعية للاطفال المعاقين والمتوحدين تستخدم المربيات ب3000 درهم في العقد، وعندما ياتي الدعم يرجعن لها النصف تحت الطاولة، اي 1500 درهم لكل شهر و لكل مربية! الطبيب عشرة الاف درهم في كل شهر مع استرجاع قسط تحت الطاولة، مروض الكلام كذلك…! إنسانة بدون ضمير تتاجر في مآسي الناس!

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