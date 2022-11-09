برلمانيون يطالبون بإعفاء الجمعيات من ضرائب استيراد سيارات الخدمات

هبة بريس ـ الدار البيضاء

توصلت لجنة المالية و التنمية الاقتصادية بمجلس النواب خلال الأيام الماضية بعدد من المقترحات لتعديل مشروع قانون المالية الذي صادقت عليه الحكومة.

و من بين التعديلات التي تقدم بها نواب البرلمان تلك المتعلقة بإعفاء الجمعيات من ضرائب و رسوم استيراد سيارات الخدمات التي تستخدم لأغراض جمعوية و إنسانية.

و طالب فريق الاتحاد الاشتراكي بالغرفة الأولى للبرلمان بضرورة إعفاء الجمعيات في كل ما يتعلق باستيراد سيارات الإسعاف والنقل المدرسي أو الرياضي والتجهيزات الموجهة للعمل الخيري أو التربوي أو الصحي من رسوم وضرائب الاستيراد.

كما تضمنت مقترحات التعديلات التي تقدم بها الفريق الاشتراكي ضرورة إعفاء المستخدمين لدى الجمعيات والمكونين والأطر المتعاقدة معهم من الضريبة على الدخل.

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