طنجة.. تمديد الحراسة النظرية للقاصر المشتبه في “قت_لها” للطالب “أنور”

هبة بريس - مكتب طنجة

قررت النيابة العامة بطنجة ، تمديد مدة المراقبة الشرطية للقاصر المشتبه في اقترافها جريمة قتل الطالب أنور العثماني داخل شقته .

وقرر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الأربعاء 09 نونبر الجاري، تمديد الحراسة النظرية ل24 ساعة إضافية، من أجل إرجاع ملف القضية إلى الضابطة القضائية، لتعميق البحث في القضية.

جدير بالذكر ان عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، قد تمكنت بتنسيق مع نظيرتها بمدينة تطوان، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الاثنين، من توقيف فتاة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في ارتكاب جريمة الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي إلى الموت، والتي ذهب ضحيتها طالب يبلغ من العمر 20 سنة.

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