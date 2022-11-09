بسبب تصرفه.. سناء عكرود تشبه “الخراز” ب “فتيحة روتيني”

2022-11-09 / 14:09
26
نجلاء مزيان

أعربت الفنانة المغربية المقيمة بالديار الكندية سناء عكرود عن استنكارها من تصريح اليوتيبور عبد القادر الخراز، الذي اعتبر فيه أن المرأة إذا تم بيعها في “جوطية” سوف تلقى رواجا كبيرا.”على حد تعبير”.

و نشرت الممثلة المغربية مقطع فيديو للخراز قال فيه :”تخايل دابا كون كانت جوطية ديال العيالات، كون كانوا باقي العيالات كيتباعو، تكون الجوطية ديال العيالات غاتكون جوطية كثر من ديال الموطورات وديال الطموبيلات”.

وواصل قائلا:” عرفتي واحد الجوطية غاتكون كبيرة، تجلس  قدامو شي واحد شي مرا، السلام عليكم، السلام، بشحال أخويا هاذ المرا هاذي؟ وقفي ألالة وقفي “.

و علقت سناء عكرود على الفيديو قائلة “لا حول ولا قوة إلا بالله، تخيل كون كانت الجوطية ديال الذكور، عشرة بريال وليصولد على طول العام، الحماقة التي تفوهت بها فهاد الفيديو أيها السيد المحترم تعادل الحماقة التي قامت بها السيدة التي تبرزت أمام الملأ”.

و في سياق آخر، أعلنت الفنانة المغربية عن تبرعها بأعضائها بعد مماتها، مخلفة آراء متباينة بين مؤيد و معارض.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
6

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الأمير مولاي رشيد: “عادت إلينا السينما بكل جمالها في مراكش لإسعادنا جميعا”

الأمير مولاي رشيد: “عادت إلينا السينما بكل جمالها في…

2022-11-10 / 16:27
Photo of بسخرية.. حسام حبيب يرد على هجوم شقيق شيرين عبد الوهاب

بسخرية.. حسام حبيب يرد على هجوم شقيق شيرين عبد…

2022-11-10 / 12:52
Photo of بونعيلات رئيسة للجنة الفيلم بجهة سوس ماسة

بونعيلات رئيسة للجنة الفيلم بجهة سوس ماسة

2022-11-09 / 23:08
Photo of زكرياء الغافولي يتألق في “الحق يبان يبان”

زكرياء الغافولي يتألق في “الحق يبان يبان”

2022-11-09 / 18:30
Photo of بعدما توعدت بجره للقضاء.. شقيق شيرين عبد الوهاب يهاجمها

بعدما توعدت بجره للقضاء.. شقيق شيرين عبد الوهاب يهاجمها

2022-11-09 / 14:55
Photo of ظهر بوجه متورم.. أحمد سلامة يكشف وضعه الصحي

ظهر بوجه متورم.. أحمد سلامة يكشف وضعه الصحي

2022-11-09 / 12:31
Photo of ضمنها المغرب.. لطيفة التونسية تكشف عن المنتخبات التي ستشجعها في المونديال

ضمنها المغرب.. لطيفة التونسية تكشف عن المنتخبات التي ستشجعها…

2022-11-09 / 09:32
Photo of بيكيه يتنازل عن شروطه وينهي خلافه مع شاكيرا

بيكيه يتنازل عن شروطه وينهي خلافه مع شاكيرا

2022-11-08 / 15:59
Photo of شيرين تكشف تعرضها ل”لمؤامرة كبيرة” وتجر شقيقها للقضاء

شيرين تكشف تعرضها ل”لمؤامرة كبيرة” وتجر شقيقها للقضاء

2022-11-08 / 14:58
Photo of هاشم البسطاوي ينفي إساءته للمجرد و يصرح:”البشير عبدو بحال الوالد”

هاشم البسطاوي ينفي إساءته للمجرد و يصرح:”البشير عبدو بحال…

2022-11-08 / 14:07

‫26 تعليقات

  1. سناء عكروذ تبرعت بأعضاءها في مصر ونحن لا نقبل الاعضاء المستعملة بطريقة غير ملاءمة

  2. يالسخاوة.سناء عكرود تبرعت باعضاءها حية حتى النخاع فكيف بها ميتة.اللحم الرخيص ليس مقبولا عندنا حتى الكلاب تشمه وتشماز لراءحته وتنفره حتى ولو كانت جوعانة .

  3. شجاعة سناء عكرود في التبرع باعضاؤها هو فكر راقي لا يصل اليه بعض العرب للاسف رغم اختلافنا على افلامها لكن ثقافة التبرع بالدم اوالاعضاء فالمغرب في مراتب متاخرة رغم حملات الدين والاعلام لكن عقلية المغاربة هي منعطيش دمي ولا اعضاؤي لشي كحل الراس وخا ارميه ف الزبل .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق