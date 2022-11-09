بسبب تصرفه.. سناء عكرود تشبه “الخراز” ب “فتيحة روتيني”
أعربت الفنانة المغربية المقيمة بالديار الكندية سناء عكرود عن استنكارها من تصريح اليوتيبور عبد القادر الخراز، الذي اعتبر فيه أن المرأة إذا تم بيعها في “جوطية” سوف تلقى رواجا كبيرا.”على حد تعبير”.
و نشرت الممثلة المغربية مقطع فيديو للخراز قال فيه :”تخايل دابا كون كانت جوطية ديال العيالات، كون كانوا باقي العيالات كيتباعو، تكون الجوطية ديال العيالات غاتكون جوطية كثر من ديال الموطورات وديال الطموبيلات”.
وواصل قائلا:” عرفتي واحد الجوطية غاتكون كبيرة، تجلس قدامو شي واحد شي مرا، السلام عليكم، السلام، بشحال أخويا هاذ المرا هاذي؟ وقفي ألالة وقفي “.
و علقت سناء عكرود على الفيديو قائلة “لا حول ولا قوة إلا بالله، تخيل كون كانت الجوطية ديال الذكور، عشرة بريال وليصولد على طول العام، الحماقة التي تفوهت بها فهاد الفيديو أيها السيد المحترم تعادل الحماقة التي قامت بها السيدة التي تبرزت أمام الملأ”.
و في سياق آخر، أعلنت الفنانة المغربية عن تبرعها بأعضائها بعد مماتها، مخلفة آراء متباينة بين مؤيد و معارض.
16 تعليقات
اعتبر ما يقوله و يعيده ذلك الشخص عبارة عن كلام ثقيل على العقل و القلب
السي الخراز قال ذلك على سبيل البسط و المزاح ولا داعي للمزايدات الفارغة و المحتوى الذي يقدمه السيد عبد القادر نستفيد منه جميعا، ما قدمه الخراز من حلقات في اليوتوب اهم من تاريخ السينما المغربية من حيت المحتوى و التشويق و السرد
الله يعطيك الصحة هذا كلام غير متوقع ان يتفوه به انسان محترم المرأة هي امك زوجتك ابنتك سبحان الله في خلقه
حال عكرود هو : اللي فيه الفز تايقفز
اخر وحدة تدافع على المراة المغربية هي هاد الاخت شوهت راسها وبلادها ودمرت ماضيها مقابل ظهور جنسي رخيص بفلم مصري
بنسبتت لي سي الخراز احسن انسان لي استافد منو الواحد تحياي اسي الخراز وجميع رجال الامن الوطني و الدرك الملكي و الجيش الباسل المغربي الدي لا ينامون و نحن نائمون تحية لي اعوان السلطة و القياد و جميع من حامي البلاد بقيادة الملك محمد السادس حفضه الله
اقول لها الخراز بزاف عليك لا انت ولا من يساندك.الخراز انسان غيور على وطنه.لديه افكار جد متحدرة.ولديه خبرة في مشاكل المجتمع المغربي……
بسال هدا السيد
عادي تقولين مثل هذا الكلام على انتي تنشرين تعاليم الدين على الاقل هو نور بصيرة عدد من الناس
يجب ان تعي عكرود ماذا قالت هي ايضا في حق الرجال…. 10 بريال والصولد طول العام… لقد كررت الخطأ ايتها الفاهمة…
انا شخصيا لو احتجت الى زرع الاعضاء افضل الموت على زرع اي عضو من اعضاءها النجسة. تدافع عن المرأة وتمقت الرجل ما هذا التناقض ايتها البئيسة
انتي بعدا غير سكتي
هذه الجوطية ديال العيالات كانت أيام محمد كان هو وصحابته يبيعو ويشترو في النساء والأطفال وكأنهم بضاعة. بقشوا وميخلوا في دينكم سوف تجدون العجب
رويجل باسل خبيث
عجيب أمر البشر. ينتظر منك أي هفوة وينسى باقي الحديث كم قصة سردها الخراز كلما لظلم الانسان للمرءة
كما تتلو آيات الذكر الحكيم وتقف عند ويل للمصلين
انا متأكد لو كان هؤلاء الذين تفوهوا بكلام قبيح على السي الخراز
لو شاهدوا كل حلقاته لعرفوا انهم يتكلمون
عن اخ محترم بمعنى الكلمة
حفظ الله الجميع