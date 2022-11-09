الصورة تعبيرية

البيضاء : منطقة سيدي مومن تتحول الى وكر للمخدرات وتفشي الجريمة

2022-11-09 / 12:12
1
ع اللطيف بركة ؛ هبة بريس

تحول حي سيدي مومن الرحامنة التابع ترابيا لعمالة البرنوصي، الى بؤرة سوداء، حيث ترويج المخدرات بكل أنواعها ليلا نهار، بل اصبح الحي مكان تنبث فيه كل أوجه الانحراف والجريمة.

قبل أيام سقط حارس ليلي مضرجا في دمائه، بعد أن وجه له شخص ” مقرقب” طعنة بسكين انهت حياته بشكل مأساوي، وتمكنت السلطات الأمنية من إعتقاله وتقديمه للعدالة .

الضحية رب لأسرة ل 4 اولاد وزوجة مكلومة، لكن بحسب مصادر سكانية فالحي خرج عن السيطرة، وأصبحت الاعتداءات في تنامي مستمر، بل أن جل أنواع المخدرات تباع بالحي (الفانيد الماحيا الشراب الحشيش)، وقالت مصادرنا ان زنقة من رقم 2 – 3- 14 16 -26 بالقرب من جامع البكاري قرب ” الطرام واي”، يتواجد مروجين للاقراص المهلوسة، مستغلين ضعف التواجد الأمني بالمنطقة.

ويأمل السكان من إدارة الحموشي، إعادة النظر في الاستراتيجية الأمنية أو حتى الموارد البشرية المشتغلة هناك، من أجل خلق نفس جديد بالحي، واجتثاث كل ما من شأنه أن يضر أمن وسلامة المواطنين .

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of نقابة تعليمية تعلن عن إضراب وطني ومسيرة احتجاجية

نقابة تعليمية تعلن عن إضراب وطني ومسيرة احتجاجية

2022-11-09 / 19:41
Photo of “وزارة المالية” تتوعد “أصحاب روتيني”و”يوتوب” بفرض ضرائب عليهم قريبا

“وزارة المالية” تتوعد “أصحاب روتيني”و”يوتوب” بفرض ضرائب عليهم قريبا

2022-11-09 / 18:54
Photo of ترتيب الدول العربية بمؤشر حرية الإنترنت لعام 2022 (إنفوغراف)

ترتيب الدول العربية بمؤشر حرية الإنترنت لعام 2022 (إنفوغراف)

2022-11-09 / 18:28
Photo of الأمن يضع الحد لنشاط مروج كحول بمراكش

الأمن يضع الحد لنشاط مروج كحول بمراكش

2022-11-09 / 18:25
Photo of إسبانيا تشرع في تثبيت أنظمة ذكية في “المعابر الحدودية”

إسبانيا تشرع في تثبيت أنظمة ذكية في “المعابر الحدودية”

2022-11-09 / 18:09
Photo of مديرية التعليم بسطات تطلق أكبر تظاهرة رياضية

مديرية التعليم بسطات تطلق أكبر تظاهرة رياضية

2022-11-09 / 17:50
Photo of “السجون” تنفي ادعاءات “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية” 

“السجون” تنفي ادعاءات “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية” 

2022-11-09 / 17:42
Photo of جامعة الأخوين بإفران تحصل على المرتبة الأولى في مسابقة “IEEEXtreme”

جامعة الأخوين بإفران تحصل على المرتبة الأولى في مسابقة…

2022-11-09 / 17:31
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 127 إصابة جديدة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 127 إصابة جديدة

2022-11-09 / 17:00
Photo of طنجة.. تمديد الحراسة النظرية للقاصر المشتبه في “قت_لها” للطالب “أنور”

طنجة.. تمديد الحراسة النظرية للقاصر المشتبه في “قت_لها” للطالب…

2022-11-09 / 13:50

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق