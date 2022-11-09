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البيضاء : منطقة سيدي مومن تتحول الى وكر للمخدرات وتفشي الجريمة

2022-11-09 / 12:12
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ع اللطيف بركة ؛ هبة بريس

تحول حي سيدي مومن الرحامنة التابع ترابيا لعمالة البرنوصي، الى بؤرة سوداء، حيث ترويج المخدرات بكل أنواعها ليلا نهار، بل اصبح الحي مكان تنبث فيه كل أوجه الانحراف والجريمة.

قبل أيام سقط حارس ليلي مضرجا في دمائه، بعد أن وجه له شخص ” مقرقب” طعنة بسكين انهت حياته بشكل مأساوي، وتمكنت السلطات الأمنية من إعتقاله وتقديمه للعدالة .

الضحية رب لأسرة ل 4 اولاد وزوجة مكلومة، لكن بحسب مصادر سكانية فالحي خرج عن السيطرة، وأصبحت الاعتداءات في تنامي مستمر، بل أن جل أنواع المخدرات تباع بالحي (الفانيد الماحيا الشراب الحشيش)، وقالت مصادرنا ان زنقة من رقم 2 – 3- 14 16 -26 بالقرب من جامع البكاري قرب ” الطرام واي”، يتواجد مروجين للاقراص المهلوسة، مستغلين ضعف التواجد الأمني بالمنطقة.

ويأمل السكان من إدارة الحموشي، إعادة النظر في الاستراتيجية الأمنية أو حتى الموارد البشرية المشتغلة هناك، من أجل خلق نفس جديد بالحي، واجتثاث كل ما من شأنه أن يضر أمن وسلامة المواطنين .

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