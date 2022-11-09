صدمة لجماهير المنتخب السينغالي.. ماني يغيب عن المونديال

2022-11-09 / 11:42
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هبة بريس - وكالات

أكد تقرير صحفي فرنسي، اليوم الأربعاء، أن السنغالي ساديو مانو، نجم بايرن ميونخ، سيغيب عن المشاركة في كأس العالم، بسبب الإصابة.

وبحسب صحيفة ليكيب الفرنسية، يعاني ماني بالفعل من إصابة قوية في أوتار الركبة.

وأضافت الصحيفة، أنه من المتوقع أن يغيب ماني عدة أسابيع عن الملاعب، وبالتالي لن يتواجد في مونديال قطر.

ومن المقرر أن يعلن مدرب السنغال أليو سيسي عن قائمة اللاعبين الذين سيتوجهون إلى قطر يوم الجمعة المقبل.

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