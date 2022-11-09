الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية - نبيلة بنعبد الله

الPPS يضع آخر الترتيبات واللمسات قبيل مؤتمره الوطني

2022-11-09 / 11:28
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هبة بريس

خصص المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، جزءً هاما من اجتماعه لدراسة جميع الترتيبات، ووضع آخر اللمسات، من أجل أن يَمُرَّ المؤتمرُ الوطني في أحسن الظروف والأجواء.

وفي هذا الصدد، أشاد المكتب بجميع المناضلات والمناضلين والهياكل الحزبية، على الجهود المبذولة، على جميع المستويات، من أجل الوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة من تحضير المؤتمر، وخاصة فيما يرتبط بتنظيم مؤتمرات الفروع الإقليمية والجموع العامة للقطاعات المهنية.

كما أشاد بالمجهودات المبذولة على المستوى الوطني، من طرف القيادة الوطنية والإدارة الحزبية وكل الطاقات والكفاءات المختلفة، من أجل توفير الظروف الملائمة لانعقاد المؤتمر بشكلٍ ناجح على كافة الأصعدة.

وتوجَّــهُ المكتبُ السياسي، أيضاً، بالــتـــهــنئة إلى عموم الجسم الحزبي على ما أبان عليه من تغليبٍ لروح التوافق، ومِن قدرةٍ على إدماج الطاقات الجديدة في صفوف الحزب خلال كل المحطات التنظيمية التحضيرية.

ووَجَّهَ المكتبُ السياسي، في نهاية اجتماعه، نداءَهُ الحار الى جميع المؤتمِرات والمؤتمِرين، من أجل مواصلة أجواء التعبئة والحماس، للإسهام في إنجاح هذا المؤتمر الوطني على كافة المستويات.

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تعليق واحد

  1. مادا ينتظر المواطن من الاحزاب التي لاتحترم الديمقراطية الداخلية للحزب .كل امين عام يسيطر على الحزب حتى يتوفى هدا تخربيق

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