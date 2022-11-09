النفق المسدود بجماعة مكناس للتصويت على ميزانية 2023

هبة بريس - مكناس

لا حديث في مدينة مكناس إلا عن لوبي المصالح الذي يعطل وتيرة عمل المجلس الحضري لمدينة مكناس وابتزاز رئيس الجماعة قصد توريطه في تمرير صفقات لصالح هذا اللوبي الذي يدعى أفراده أن لهم نفوذ قوي .

مصادر هبة بريس تفيد ان أن أفراد هذا اللوبي ليسو سوى بعض المستشارين الجماعيين بمجلس جماعة مكناس الذين ينتمون لنفس الحزب الذي ينتمي إليه رئيس المجلس الجماعي.

والمثير للقلق في الاوساط المكناسية أن هذا اللوبي يمارس ضغطا رهيبا على رئيس المجلس من خلال عرقلته في تمرير قرارات الجماعة وعرقلة مشاريع الجماعة في محاولة لابتزازه والضغط عليه للخضوع الى رغباتهم وسلطتهم أي محاولة تحويل رئيس الجماعة الى مجرد دمية في أيديهم.

ومع كل هذه الاكراهات والتحديات يواصل مجلس جماعة مكناس شق طريقه داخل النفق المسدود الذي يبدو أن نهايته لازالت طويلة، فيما تعاني المدينة من تردي غير مسبوق للخدمات الجماعية و الذين صوتوا عليهم خارج التغطية ، إضافة إلى تعثر وتأخر عدد من المشاريع المشرفة عليه .

مستجدات المجلس “الإستثنائي” الغير مسبوق في تاريخ المدينة، منذ انتخابه شهر شتنبر من سنة 2021، بتركيبة تضم 20 تيارا سياسيا، هو عدم انعقاد دورة استثنائية كانت مبرمجة يوم أمس الثلاثاء، وذلك بسبب غياب الرئيس من جهة بعد وضعه لشهادة طبية إضافية مدتها 15 يوما، وذلك بعد ظهوره اللافت للإنتباه خلال حفل للإنصات للخطاب الملكي أول أمس الأحد وهو يضع أداة طبية على عنقه، ومقاطعة الأغلبية لدورة المجلس احتجاجا على استمرار غياب الرئيس وهذا ليس بمبرر يتحملون مسؤولية الساكنة.

المصدر ذاته عزى أسباب وخلفيات الأزمة القائمة بين تيار الرئيس وتيار اللوبي تعود الى محاولة مساومة الرئيس وابتزازه قصد تحويله الى مجرد دمية ؛ غير أن باحجي رئيس الجماعة يرفض هذه السلوكات جملة وتفصيلا بحسب ذات المصدر.

وأردف المصدر ذاته أن هناك أشخاص بحزب الاحرار يتكلمون باسم الأمين العام ويحاولون الضغط على الرئيس لدفع استقالته ليحلوا محله أو الخضوع لهم ، رغم ما يروج حول كون “استقالة” الرئيس جواد باحجي جاهزة، وقد يضعها في أي وقت على مكتب عامل عمالة مكناس. في المقابل هناك أخبار تفيد بعزم رئيس المجلس جواد باحجي، الشروع في تطبيق مقتضيات المادتين 72 و73 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، ومراسلة عامل عمالة مكناس من أجل الشروع في تطبيق مسطرة حل المجلس، وذلك بعد فشل مكونات المجلس في القيام بمهامهم وهذا سيخدم مصالح العدالة والتنمية بتكتلهم في الانتخابات الجزئية ويبقى حزب أخنوش هو الخاسر الأكبر ، فيما ساكنة مكناس وجمعياتها إنتفظت في وجههم عبر تصريحهم لموقع هبة بريس بالصوت والصورة و عبروا أن جل الأحزاب “مجاتش باش تخدم ساكنة مكناس” وعلى رأسهم حزب الأحرار والفاهم يفهم .

متحدث ل ” هبة بريس ” من حزب سياسي بذات الجماعة تحفظ عن ذكر إسمه قال، أن تيار الفساد الذي ينتمي الى حزب الرئيس أخنوش يقوم بالضغط و اغراء باقي أعضاء المجلس و مساومتهم من أجل مقاطعة الرئيس.

ساكنة مكناس حسب ذات المصدر، “عاقت بفلم السيناريوهات وها علاش لبوكاج والفاهم يفهم؟ وهذه رسالة لأخنوش من ساكنة مكناس ومن جمعيات المجتمع المدني ؟ فيما المنسق الجهوي والمنسق الإقليمي والمكتب السياسي خارج التغطية يا للحصرة ! فيما الساكنة فقدت ثقتها في مكونات الحزب والأحزاب الأخرى حسب ما يروج في أزقة وأحياء العاصمة الإسماعلية ؟

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