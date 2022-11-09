زلزال يهز مدينة إيطالية وضواحيها ولا أنباء عن خسائر

عبد اللطيف الباز / هبة بريس

ضربت هزة ارضية جديدة صباح اليوم تبلغ شدتها 6 درجات سلم ريشتر وفق المعهد الاميركي للجيولوجيا بإيطاليا وشعر بها سكان مدينة أنكونا وضواحيها لجهة ليماركي حيث اهتزت الجدراء لثوان.

وادت الهزة الجديدة إلى اجلاء سكان معظم القرى المحيطة بهذه المنطقة.

ويشار إلى أنه تم تسجيل هذه الهزات الأرضية في الساعة الأولى من صباح اليوم بالتوقيت العالمي المتناسق .

وقالت فرق الدفاع المدني انه ليس هناك “حتى الآن” معلومات عن سقوط قتلى

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