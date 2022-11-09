البرلماني “وشاك” يطرح إشكالية اكتظاظ السجون ويطالب بتحسين وضعية موظفيها

ع محياوي - هبة بريس

استنكر حفيظ وشاك، البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الاكتظاظ الذي تعانيه بعض المؤسسات السجنية، داعيا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى بايتاس، إلى التدخل من أجل إيجاد حل لهذه الإشكالية.

وأفاد، في سؤال موجه إلى بايتاس، أول أمس الاثنين، بجلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن سجون كثيرة تأوي نزلاء بقدر يفوق بكثير طاقتها الاستيعابية، حيث أن سعة السجون المغربية لا تتعدى 62 ألف نزيل، إلا أن عدد السجناء يفوق 92 شخص.

واستحضر وشاك مجموعة من الأمثلة لتعزيز طرحه، قائلا إن سجن عكاشة بالدار البيضاء يضم 9000 سجين، بينما طاقته الاستيعابية تتحدد في 5000 سجين، وسجن كلميم يضم 1800 سجين بينما قدرته على الاستيعاب لا تتجاوز 1200، شأنه بذلك شأن سجن وجدة، بينما سجن صفرو يأوي عددا من السجناء يفوق طاقته ب3 مرات، في غياب رؤية واضحة حول مشروع إنشاء سجن ثان بالإقليم مع ضعف الاعتمادات المالية.

وثمن وشاك مجهودات الحكومة الحالية، التي قامت برفع الميزانية ب100 مليون درهم في مشروع قانون المالية 2023، كما رفعت عدد مناصب الشغل في القطاع ب1000 منصب إضافي، غير أنها مطالبة، حسبه، بالقيام بمزيد من المجهود قصد الرقي بوضعية السجون، وتعزيز طاقتها الاستيعابية، من خلال خلق شراكات بين القطاعين العام والخاص، في إطار تمويلات جديدة ومبتكرة.

من جهة ثانية، طالب النائب البرلماني بإخراج القانون الأساسي المتعلق بموظفي إدارة السجون، وتحسين وضعيتهن، ورد الاعتبار للعمل الجبار الذين يقومون به.

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