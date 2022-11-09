البدراوي: “برمجنا مباريات ودية مع أندية كبيرة إفريقية و إماراتية”

هبة بريس ـ رياضة

أكد عزيز البدراوي أن فريقه الرجاء الرياضي سيجري مباريات ودية مع أندية وصفها بالكبيرة و تنتمي لقارة إفريقيا و كذلك لدولة الإمارات.

البدراوي و في تعقيب على أحد متتبعي صفحته الرسمية بموقع الانستغرام قال له: “با عزوز واش بصح غنلعبو ماتشات ودية مع الترجي و الأهلي و العين؟” فأجابه رئيس النادي الأخضر: “نعم برمجنا مباريات ودية مع أندية كبيرة في أفريقيا و الإمارات”.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن فترة التوقف الدولي التي ستتزامن و كأس العالم و ستصل مدتها لما يقارب الشهر و نصف من الزمان ستشهد إجراء عدد من اللقاءات الودية للحفاظ على تنافسية اللاعبين.

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