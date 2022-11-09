الPPS يدعو إلى ضرورة إيجاد حلول ل”ضرائب المحامون”
هبة بريس - الرباط
تطرق المكتبُ السياسي لحزب التقدم والإشتراكية، خلال اجتماعه الأخير، لِــمَا يَعتَـــمِلُ في ساحة مهنة المُحاماة من مطالب، في علاقةٍ بالمقترحات الجديدة للحكومة بخصوص تضريب هذه المهنة.
وأكد المكتب السياسي، أنه يُقدِّرُ عاليا الرسالة النبيلة والأدوار المجتمعية التي تَضطلعُ بِــها أسرةُ المحاماة في الرُّقِــــيِّ بالعدالة وتكريس دولة الحق والقانون والمؤسسات، مشددا على أنَّ الخضوع للضريبة، إسهاماً في المجهود التنموي الوطني، هو مسؤوليةٌ ملقاةٌ على الجميع، كلٌّ حسب مداخيله وإمكانياته.
و أعرب الحزب بهذا الشأن عن أمله في أن يُفضيَ الحوارُ الجاري في الموضوع إلى حلولٍ مناسبة يمتــثل إليها الجميع.
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9 تعليقات
القانون فوق الجميع ولا يستثمر لا احد ..
الشعب يعاني من الغلاء منذ مدة طويلة ولم يخرج للاحتجاج والمحامون خرجوا لتطبيق القرار الضريبي عليهم..
الضريبة واجب وطني من أهم مداخلها للتسيير وبقوة القانون تفرض على جميع اصحاب الدخل كالمفوضيين. المحامون. الموثقين. العدول. ..
التهرب الضريبي من طرف الدفاع وحماة القانون غير معقولة..
لقد طغى المحامون واصبحوا يعتبرون انفسهم فوق الجميع وفوق القانون وتضامنهم العبثي فالمواطن هو من يؤدي الضريبة وليس المحامي..
نحن في دولة مؤسساتية وقانونية ويفترض فيهم اللجوء للمحكمة الادارية لترتيب الجزاءات على المخالفين وليس الاحتجاج في الشارع..
الاحزاب وجه بعملية واحدة ..
المحامون خرجوا بقوة ولم تحاصرهم القوى الأمنية كالاساتذة او الاطباء ..
نتمنى ان يخرج قانون ينظم كل المهن التي تعرف دخل مثل. الاطباء. العدول. المحامون الى غير ذالك..