ضمنها المغرب.. لطيفة التونسية تكشف عن المنتخبات التي ستشجعها في المونديال

هبة بريس - وكالات

نشرت الفنانة التونسية لطيفة على صفحتها في موقع فيسبوك، فيديو يتضمن إعلانا ترويجيا للمنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم الذي ينطلق قريبا في قطر.

وتردد لطيفة في الإعلان “مربوحة وان شاء الله.. ان شاء الله يا العالي.. مولانا يا الله معانا يا ربي”.

وعلقت على الفيديو بالقول: “مربوحة لكل المنتخبات العربية اللي أملنا فيهم كبير (تونس والسعودية والمغرب وقطر). ربنا يوفقكم والف مبروك لقطر كأس العالم، وكلنا منتظرين عشان نعيش أحلى لحظات تفرحنا وتسعدنا في تاريخ العالم العربي”.

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