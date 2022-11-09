ضمنها المغرب.. لطيفة التونسية تكشف عن المنتخبات التي ستشجعها في المونديال

2022-11-09 / 09:32
0
هبة بريس - وكالات

نشرت الفنانة التونسية لطيفة على صفحتها في موقع فيسبوك، فيديو يتضمن إعلانا ترويجيا للمنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم الذي ينطلق قريبا في قطر.

وتردد لطيفة في الإعلان “مربوحة وان شاء الله.. ان شاء الله يا العالي.. مولانا يا الله معانا يا ربي”.

وعلقت على الفيديو بالقول: “مربوحة لكل المنتخبات العربية اللي أملنا فيهم كبير (تونس والسعودية والمغرب وقطر). ربنا يوفقكم والف مبروك لقطر كأس العالم، وكلنا منتظرين عشان نعيش أحلى لحظات تفرحنا وتسعدنا في تاريخ العالم العربي”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ظهر بوجه متورم.. أحمد سلامة يكشف وضعه الصحي

ظهر بوجه متورم.. أحمد سلامة يكشف وضعه الصحي

2022-11-09 / 12:31
Photo of بيكيه يتنازل عن شروطه وينهي خلافه مع شاكيرا

بيكيه يتنازل عن شروطه وينهي خلافه مع شاكيرا

2022-11-08 / 15:59
Photo of شيرين تكشف تعرضها ل”لمؤامرة كبيرة” وتجر شقيقها للقضاء

شيرين تكشف تعرضها ل”لمؤامرة كبيرة” وتجر شقيقها للقضاء

2022-11-08 / 14:58
Photo of هاشم البسطاوي ينفي إساءته للمجرد و يصرح:”البشير عبدو بحال الوالد”

هاشم البسطاوي ينفي إساءته للمجرد و يصرح:”البشير عبدو بحال…

2022-11-08 / 14:07
Photo of في جو عائلي.. مريم باكوش تنتهي من تصوير “طريق الورد”

في جو عائلي.. مريم باكوش تنتهي من تصوير “طريق…

2022-11-08 / 12:57
Photo of في أزمتها..مدير أعمال شيرين يعلن عن إنهاء العمل معها

في أزمتها..مدير أعمال شيرين يعلن عن إنهاء العمل معها

2022-11-08 / 11:53
Photo of من جديد.. تكهنات حول عودة ياسمين صبري لأبو هشيمة

من جديد.. تكهنات حول عودة ياسمين صبري لأبو هشيمة

2022-11-08 / 11:33
Photo of مبادرة خيرية بالإمارات تجمع سعد لمجرد و ميسي و بنعطية

مبادرة خيرية بالإمارات تجمع سعد لمجرد و ميسي و…

2022-11-08 / 09:32
Photo of لينا أكدور أصغر ممثلة مغربية تحصل على الإقامة الذهبية بدولة الإمارات

لينا أكدور أصغر ممثلة مغربية تحصل على الإقامة الذهبية…

2022-11-07 / 17:24
Photo of فرح الفاسي تحصل على الإقامة الذهبية بدولة الإمارات

فرح الفاسي تحصل على الإقامة الذهبية بدولة الإمارات

2022-11-07 / 15:54

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق