طقس الأربعاء.. قطرات مطرية متفرقة بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بسماء ﻏﺎﺋﻣﺔ بكل من ﺃﻗﺻﻰ ﺷﻣﺎﻝ البلاد، وﺷﺭﻕ ﺍﻟﻭﺍﺟﻬﺔ المتوسطية، والريف، وﺍﻷﻁﻠﺱ المتوسط ﻭالمنطقة ﺍﻟﺷﺭﻗية ﻭمن المحتمل ﺃﻥ ﺗﻌﻁﻲ ﺍﻟﻔﺭﺻﺔ لنزول قطرات مطرية متفرقة.

وستتشكل كتل ضبابية ﺑﺎﻟﻘﺭﺏ من السواحل، ﻓﺿﻼ عن تناثر غبار داخل الأقاليم الصحراوية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ﻣﺎ بين 03 ﻭ12 ﺩﺭﺟﺔ ﺑﻣﺭﺗﻔﻌﺎﺕ الأطلس ﻭالريف، وﻣﺎ بين 18 ﻭ23 ﺩﺭﺟﺔ جنوب الأقاليم الصحراوية. وستكون ﻣﺎ بين 11 ﻭ18 ﺩﺭﺟﺔ فيما تبقى من ﺃﺭﺟﺎء البلاد.

وستعرف ﺩﺭﺟﺎﺕ الحرارة ﺧﻼﻝ النهار انخفاضا، ﻻﺳﻳﻣﺎ بالمناطق الشمالية والوسطى.

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