الصورة من الارشيف

طقس الأربعاء.. قطرات مطرية متفرقة بهذه المناطق

2022-11-09 / 09:08
0
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بسماء ﻏﺎﺋﻣﺔ بكل من ﺃﻗﺻﻰ ﺷﻣﺎﻝ البلاد، وﺷﺭﻕ ﺍﻟﻭﺍﺟﻬﺔ المتوسطية، والريف، وﺍﻷﻁﻠﺱ المتوسط ﻭالمنطقة ﺍﻟﺷﺭﻗية ﻭمن المحتمل ﺃﻥ ﺗﻌﻁﻲ ﺍﻟﻔﺭﺻﺔ لنزول قطرات مطرية متفرقة.

وستتشكل كتل ضبابية ﺑﺎﻟﻘﺭﺏ من السواحل، ﻓﺿﻼ عن تناثر غبار داخل الأقاليم الصحراوية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ﻣﺎ بين 03 ﻭ12 ﺩﺭﺟﺔ ﺑﻣﺭﺗﻔﻌﺎﺕ الأطلس ﻭالريف، وﻣﺎ بين 18 ﻭ23 ﺩﺭﺟﺔ جنوب الأقاليم الصحراوية. وستكون ﻣﺎ بين 11 ﻭ18 ﺩﺭﺟﺔ فيما تبقى من ﺃﺭﺟﺎء البلاد.

وستعرف ﺩﺭﺟﺎﺕ الحرارة ﺧﻼﻝ النهار انخفاضا، ﻻﺳﻳﻣﺎ بالمناطق الشمالية والوسطى.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “قضاة المغرب” يلتزمون بالدفاع عن إستقلالية المهنة وكرامتهم

“قضاة المغرب” يلتزمون بالدفاع عن إستقلالية المهنة وكرامتهم

2022-11-08 / 23:19
Photo of الحسيمة : احباط عملية للهجرة السرية واعتقال منظمها ومرشحين

الحسيمة : احباط عملية للهجرة السرية واعتقال منظمها ومرشحين

2022-11-08 / 22:58
Photo of تنصيب ” ياسين مخلي” وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بصفرو

تنصيب ” ياسين مخلي” وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية…

2022-11-08 / 21:56
Photo of “المنصوري” تؤكد على أهمية تقليص الفوارق المجالية

“المنصوري” تؤكد على أهمية تقليص الفوارق المجالية

2022-11-08 / 21:04
Photo of السجن 3 أعوام لناشط حقوقي بسبب منشورات على فيسبوك

السجن 3 أعوام لناشط حقوقي بسبب منشورات على فيسبوك

2022-11-08 / 20:16
Photo of فتح الله ولعلو : العالم يتجه إلى التعددية القطبية

فتح الله ولعلو : العالم يتجه إلى التعددية القطبية

2022-11-08 / 19:46
Photo of وزير يحدد الاولويات لتجاوز مشاكل النقل الطرقي للبضائع

وزير يحدد الاولويات لتجاوز مشاكل النقل الطرقي للبضائع

2022-11-08 / 19:39
Photo of توجه حكومي لمنع الاحتيال في طلب تعدد الزوجات

توجه حكومي لمنع الاحتيال في طلب تعدد الزوجات

2022-11-08 / 19:01
Photo of “نقابة” تصعد رفضا لمخرجات للحوار القطاعي

“نقابة” تصعد رفضا لمخرجات للحوار القطاعي

2022-11-08 / 18:49
Photo of أحنوش يترأس اجتماعا حول الاستعداد للاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي

أحنوش يترأس اجتماعا حول الاستعداد للاجتماعات السنوية للبنك الدولي…

2022-11-08 / 18:37

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق