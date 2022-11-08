تعطل بعض ماكينات التصويت في أريزونا

هبة بريس _ وكالات

تعطلت 20 بالمئة من ماكينات التصويت في أنحاء من ولاية أريزونا، الثلاثاء، وقد سارعت الطواقم الانتخابية لطمأنة الناخبين في مقاطعة أصبحت منطلقا لمزاعم حصول تزوير في انتخابات العام 2020.

وقال مسؤولون في مقاطعة ماريكوبا التي تقع مدينة فينيكس ضمن نطاقها إن أقلية من مراكز الاقتراع البالغ عددها 223 مركزا واجهت صعوبات.

وقال رئيس مجلس المراقبين في مقاطعة ماريكوبا بيل غيتس إن “نحو 20 بالمئة من المراكز تواجه مشاكل” تقنية.

وقال غيتس إن الماكينات المعطلة لن تؤثر على نزاهة الانتخابات.

وأشار إلى أن البطاقات التي تعذر مسحها إلكترونيا ستوضع في “صندوق آمن” ستُحفظ فيه حتى وقت لاحق من المساء حيث سيتم نقلها إلى هنا في مركز المقاطعة لمسحها”.

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد فاز في انتخابات 2020 بولاية أريزونا بفارق ضئيل، لم يتعد عشرة آلاف صوت، وأدت مقاطعة ماريكوبا دورا أساسيا في هذا الفوز.

لكن في الولاية التي تميل تاريخيا للجمهوريين شكك كثر في النتائج ما أدى إلى نظريات مؤامرة عن تلاعب بالنتائج.

وخلال السنتين الماضيتين سعى الرئيس السابق، دونالد ترامب، للترويج لمزاعم بشأن تلاعب بالنتائج، على الرغم من عدم ثبوت ذلك في تحقيقات عدة أحدها أجري بتمويل جمهوري.

وعمد مراقبون ملثمون بعضهم مسلحون إلى حراسة صناديق التصويت المبكر في مسعى يقولون إنه يرمي إلى منع حصول تزوير، إلا أن قرارا قضائيا أمرهم بالبقاء بعيدا من هذه الصناديق.

واعتبر ناخبون جمهوريون أن تعطل ماكينات انتخابية، الثلاثاء، يشكل دليلا على عملية تزوير قائمة.

وقال أحد الناخبين طالبا عدم كشف هويته “الأمر يحدث من جديد”.

وقال، دونالد نيوتن، البالغ 82 عاما إنه يخشى تكرار التزوير الذي يشتبه بأنه حصل في انتخابات 2020 الرئاسية.

وقال “هذه الماكينة كان يفترض أن تُختبر” وأن تكون جاهزة منذ الأسبوع الماضي.

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