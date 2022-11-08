FILE - Maricopa County ballots cast in the 2020 general election are examined and recounted by contractors working for Florida-based company, Cyber Ninjas, in Phoenix on May 6, 2021. A judge has blocked a rural Arizona county's plan to hand-count all the ballots in the Nov. 8, 2022, election. The full hand-count was ordered by Republican officials in Cochise County who have made unfounded claims that vote-counting machines are untrustworthy. The ruling on Monday, Nov. 7, from Pima County Superior Court Judge Casey F. McGinley came after a full-day hearing late the week before, in which opponents spoke out against the proposal. (AP Photo/Matt York, Pool, File)

تعطل بعض ماكينات التصويت في أريزونا

2022-11-08 / 23:41
0
هبة بريس _ وكالات

تعطلت 20 بالمئة من ماكينات التصويت في أنحاء من ولاية أريزونا، الثلاثاء، وقد سارعت الطواقم الانتخابية لطمأنة الناخبين في مقاطعة أصبحت منطلقا لمزاعم حصول تزوير في انتخابات العام 2020.

وقال مسؤولون في مقاطعة ماريكوبا التي تقع مدينة فينيكس ضمن نطاقها إن أقلية من مراكز الاقتراع البالغ عددها 223 مركزا واجهت صعوبات.

وقال رئيس مجلس المراقبين في مقاطعة ماريكوبا بيل غيتس إن “نحو 20 بالمئة من المراكز تواجه مشاكل” تقنية.

وقال غيتس إن الماكينات المعطلة لن تؤثر على نزاهة الانتخابات.

وأشار إلى أن البطاقات التي تعذر مسحها إلكترونيا ستوضع في “صندوق آمن” ستُحفظ فيه حتى وقت لاحق من المساء حيث سيتم نقلها إلى هنا في مركز المقاطعة لمسحها”.

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد فاز في انتخابات 2020 بولاية أريزونا بفارق ضئيل، لم يتعد عشرة آلاف صوت، وأدت مقاطعة ماريكوبا دورا أساسيا في هذا الفوز.

لكن في الولاية التي تميل تاريخيا للجمهوريين شكك كثر في النتائج ما أدى إلى نظريات مؤامرة عن تلاعب بالنتائج.

وخلال السنتين الماضيتين سعى الرئيس السابق، دونالد ترامب، للترويج لمزاعم بشأن تلاعب بالنتائج، على الرغم من عدم ثبوت ذلك في تحقيقات عدة أحدها أجري بتمويل جمهوري.

وعمد مراقبون ملثمون بعضهم مسلحون إلى حراسة صناديق التصويت المبكر في مسعى يقولون إنه يرمي إلى منع حصول تزوير، إلا أن قرارا قضائيا أمرهم بالبقاء بعيدا من هذه الصناديق.

واعتبر ناخبون جمهوريون أن تعطل ماكينات انتخابية، الثلاثاء، يشكل دليلا على عملية تزوير قائمة.

وقال أحد الناخبين طالبا عدم كشف هويته “الأمر يحدث من جديد”.

وقال، دونالد نيوتن، البالغ 82 عاما إنه يخشى تكرار التزوير الذي يشتبه بأنه حصل في انتخابات 2020 الرئاسية.

وقال “هذه الماكينة كان يفترض أن تُختبر” وأن تكون جاهزة منذ الأسبوع الماضي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مجلس النواب يصادق على مشروع مدونة التغطية الصحية الأساسية

مجلس النواب يصادق على مشروع مدونة التغطية الصحية الأساسية

2022-11-07 / 23:20

سقوط طائرة ركاب في بحيرة فيكتوريا –

2022-11-06 / 12:30
Photo of بحث سبل تعزيز التعاون في مجال التكوين المهني بين المغرب وموريتانيا

بحث سبل تعزيز التعاون في مجال التكوين المهني بين…

2022-11-05 / 11:01
Photo of لعمامرة يتحسّر بسبب غياب الملك عن القمة: “كانت فرصة للقاء الزعيمين”

لعمامرة يتحسّر بسبب غياب الملك عن القمة: “كانت فرصة…

2022-11-01 / 11:12
Photo of “خليه يخناز”.. مواطنون يقاطعون اقتناء البيض

“خليه يخناز”.. مواطنون يقاطعون اقتناء البيض

2022-11-01 / 10:39
Photo of 3 عروض وزارية أمام المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس

3 عروض وزارية أمام المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس

2022-11-01 / 10:13
Photo of قمة لمِّ الشمل أم تشتيت الشمل؟

قمة لمِّ الشمل أم تشتيت الشمل؟

2022-11-01 / 09:57
Photo of هيفاء وهبي عن صورتها المثيرة للجدل: حملة مبرمجة

هيفاء وهبي عن صورتها المثيرة للجدل: حملة مبرمجة

2022-11-01 / 09:49
Photo of المغرب يطالب بإطلاق دينامية جديدة بمنظمة العمل الدولية

المغرب يطالب بإطلاق دينامية جديدة بمنظمة العمل الدولية

2022-11-01 / 09:44
Photo of إيلون ماسك يعلن توليه منصب الرئيس التنفيذي لـ”تويتر”

إيلون ماسك يعلن توليه منصب الرئيس التنفيذي لـ”تويتر”

2022-11-01 / 09:26

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق