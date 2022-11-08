المغربي للشغل” يفقد مقعدين بالمستشارين

2022-11-08 / 22:27
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هبة بريس _ الرباط

أصدرت المحكمة الدستورية، حكما نهائيا غير قابل للطعن باقالة عضوين من الإتحاد المغربي للشغل من عضوية مجلس المستشارين.

ويتعلق الأمر بكل من أمل العمري وعز الدين زكري، وذلك على إثر الاقتراع الذي أجري في 5 أكتوبر 2021 برسم الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي المأجورين.

وجاء قرار إلغاء انتخاب عزالدين زكرى بناء على أن “المطعون في انتخابه عز الدين زكري ترشح للإقتراع موضوع الطعن باسم إحدى المنظمات النقابية ممثلا عن قطاع الضمان الإجتماعي دون أن تكون له صفة مندوب للأج-راء بالقطاع المذكور”.

وبررت المحكمة الدستورية إلغاء انتخاب آمال العمري ببلوغها سن التقاعد، وتجاوز الحد الأقصى للتمديد

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‫9 تعليقات

  5. هناك في البرلمان والمؤسسات الحكومية الأخرى الذين كان يجب عليهم الإحالة على التقاعد ولا والو يمارسون مهامهم..

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