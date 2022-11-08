الحسيمة : احباط عملية للهجرة السرية واعتقال منظمها ومرشحين

2022-11-08 / 22:58
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الحسيمة، زوال اليوم الثلاثاء 8 نونبر الجاري، من إجهاض عملية للهجرة السرية وتوقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه متلبسا بتنفيذ عملية للهجرة غير المشروعة انطلاقا من شواطئ الحسيمة صوب السواحل الأوروبية، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات عن ضبط مرشحين للهجرة السرية، علاوة على حجز قارب مطاطي ومحرك بحري وست حاويات للمحروقات.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم إخضاع المرشحين للهجرة غير المشروعة للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات والارتباطات الدولية لهذه الشبكة الإجرامية.

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