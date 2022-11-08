تنصيب ” ياسين مخلي” وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بصفرو

ع محياوي – هبة بريس

احتضنت قاعة الجلسات بالمحكمة الابتدائية بصفرو، يوم أمس الاثنين 7 نونبر الجاري ، مراسيم تنصيب الأستاذ ياسين مخلي وكيلا للملك لدى ابتدائية صفرو .

وتميز حفل التنصيب بحضور عامل إقليم صفرو و الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس و رئيس محكمة الاستئناف بفاس ، كما حضره أيضا عدد من قضاة النيابة العامة وموظفي وموظفات المحكمة وعدول ونساخ ومفوضون قضائيون. والمنتخبين والفعاليات الجمعوية وممثلو المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومسؤولين قضائيين وشخصيات مدنية وعسكرية وأمنية ورؤساء المصالح الخارجية.

خلال جلسة التنصيب التي احتضنتها قاعة الجلسات بذات المحكمة الابتدائية، أعطى رئيس المحكمة الكلمة للاستاذ نائب الوكيل العام للملك لدى استئنافية مكناس و العضو السابق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية السيد ياسين مخلي الذي عين وكيلا للملك بصفرو .

و قد رحب السيد رئيس المحكمة في كلمة له بالمناسبة بالسيد وكيل الملك الوافد الجديد الذي تم تعيينه بهذه المحكمة مذكرا إياه باليمين القانونية التي أدوها والتي تفرض عليه الحكم بالعدل بين الناس والقيام بمهامه بوفاء وإخلاص والتطبيق السليم للقضاء ،كما أشار إلى ورش إصلاح المنظومة القضائية التي تستمد قوتها من مضامين المحاور للخطابات الملكية السامية ، إضافة إلى المحطة الهامة المتمثلة في المفهوم الجديد للعدالة، مؤكدا أن أسرة العدالة مطالبة بتضافر الجهود لبلوغ الأهداف التي يتوخاها الورش الإصلاحي.

وفي كلمة له بالمناسبة، عبر الأستاذ ياسين مخلي ، عن فخره بالثقة التي حظي بها من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، موافقته هذا التعيين الذي يندرج في إطار استمرارية مسلسل تحديث وتطوير آليات المؤسسة القضائية في مختلف مستوياها بعدة محاكم المملكة، برسم الدورة الأولى من سنة 2022.

وأكد الرئيس السابق لنادي قضاة المغرب الذي عين وكيلا للملك بابتدائية صفرو ، حرصه على تنفيذ مضامين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والرامية إلى تحقيق النجاعة في العمل القضائي بدائرة نفوذ هذه المحكمة، والسهر على تقريب العدالة من المتقاضين وفقا لقيم النزاهة والاستقامة والشفافية، والحفاظ على استقلال القضاء.

من جهة أخرى، أعلن وكيل الملك الاستاذ ياسين عزمه مواصلة علاقات التعاون المثمر مع مختلف الفاعلين، أن نجاح المهام الموكولة له يقتضي تكاثف جهود كافة المتدخلين لتحسين العمل القضائي على مستوى الدائرة القضائية لدى ابتدائية صفرو ، موضحا أن الاشتغال سينصب على عدة مجالات وميادين تهم حسن العدالة وتقليص مدة معالجة القضايا في المحاكم وتخليق العمل القضائي، ونهج المقاربة التشاركية مع مختلف المتدخلين في مجال العدالة تنفيذا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعملا بمضامين دستور 2011.

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