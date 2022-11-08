أنصار النهضة يحتجون بتونس

حزب تونسي معارض يتوجه إلى القضاء لوقف الانتخابات

2022-11-08 / 20:51
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هبة بريس _ وكالات

قدم الحزب الدستوري الحر الذي تتزعمه المرشحة الرئاسية السابقة عبير موسي، الاثنين، قضية استعجالية أمام المحكمة الابتدائية لوقف الانتخابات المزمع عقدها في 17 ديسمبر المقبل.

ويُطالب الحزب بوقف المسار الانتخابي بعد “ثبوت عدم تلقي الهيئة أي ترشح في 7 دوائر من جملة 161 دائرة”.

وأشار إلى أن “إجراء عملية انتخابية دون تحصيل ترشحات بكافة الدوائر يعد سابقة خطيرة تؤكد عدم انخراط المواطنين في جريمة الدولة التي اقترفها قيس سعيد إضافة إلى أنه سيفرز برلمانا منقوصا ومختل التركيبة”.

ولم تتلق الهيئة مطالب ترشح في 7 دوائر انتخابية بالخارج وذلك بعد انتهاء الآجال وتتجه لإجراء انتخابات جزئية بعد انتهاء مسار انتخابات 17 ديسمبر.

وتضمن إجراء الدستوري الحر مطالبة بتجميد كافة المبالغ المالية المرصودة للهيئة، معتبرا أن “تعنت هيئة الانتخابات ومضيها قدما في انجاز محطة 17 ديسمبر 2022 دون استكمال الترشحات في كل الدوائر اعتداء صارخ إضافي على حق التونسيين في انتخابات قانونية ومطابقة للمعايير الدولية فضلا عن إهدار المال العام”.

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‫6 تعليقات

  1. والنضال متواصل للحزب الدستوري الحر وستنتصرون بالقانون. أحب من أحب وكره من كره !!!

  6. الدستوري الحر يتقدم بقضية بكوكب المريخ و يبعث بعدل اشهاد لكوكب زحل ….

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