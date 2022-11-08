السجن 3 أعوام لناشط حقوقي بسبب منشورات على فيسبوك
قضت محكمة الابتدائية بالرباط بالسجن 3 أعوام في حق ناشط حقوقي لوحق بتهم منها “إهانة هيئات منظمة”، على خلفية منشورات على فيسبوك ويوتيوب.
واعتقل الناشط في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رضى بنعثمان في 9 سبتمبر بأمر من النيابة العامة، للتحقيق معه حول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تعود للعام 2021، تضمنت على الخصوص دعوته “للاحتجاج ضد التطرف الأمني الذي تعرفه بلادنا”
ووجهت إليه تهم منها “إهانة هيئات منظمة” و”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة”.
خلال مثوله أمام المحكمة الابتدائية بالرباط أوضح بنعثمان (46 عاما) أن “تصريحاته في يوتيوب كانت مجرد تعبير عن رأي لا تتضمن أية إساءة”. كما لفت إلى أنه “أغلق حسابه على فيسبوك قبل اعتقاله”
لكن المحكمة لم تقتنع، لتقرر ليل الاثنين وفق مصدر من عائلته الحكم عليه “بالسجن ثلاثة أعوام وغرامة 20 ألف درهم .
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية دعيتا في وقت سابق السلطات المغربية إلى الإفراج عنه وإسقاط الملاحقات ضده.
10 تعليقات
كم نحتاج من الضحايا لنقف أمام هذا الإرهاب الممنهج؟
حسبنا الله ونعم الوكيل
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم بلاد الظلم والقمع
تضامني اللامشروط مع رضى وكل معتقلي الرأي
كل التضامن صديقي
الحرية لكافة المعتقلين السياسيين
حسبنا الله ونعم الوكيل كل التضامن
لا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم و حسبنا الله ونعم الوكيل
الشفارة لا حسيب ولا رقيب و الأصوات الحرة في السجون
هذه السياسة سياسة تكميم الافواه تسير بالبلاد الى الهاويةو الى مصير مجهول لا يحمد عقباه