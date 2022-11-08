Members of the Moroccan security forces stand guard as a car transporting jihadist suspects charged over the brutal murder of two Scandinavian women hiking in Morocco, drives backward to a court in Sale, near the capital Rabat on May 16, 2019. - Danish student Louisa Vesterager Jespersen, 24, and 28-year-old Norwegian Maren Ueland had their throats slit while camping in an isolated area of the High Atlas mountains in December. The main suspects, who allegedly pledged allegiance to the Islamic State (IS) group, are all from the Marrakesh region near the site of the killings, which shocked the North African country. (Photo by FADEL SENNA / AFP)

السجن 3 أعوام لناشط حقوقي بسبب منشورات على فيسبوك

2022-11-08 / 20:16
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هبة بريس _ الرباط

قضت محكمة الابتدائية بالرباط بالسجن 3 أعوام في حق ناشط حقوقي لوحق بتهم منها “إهانة هيئات منظمة”، على خلفية منشورات على فيسبوك ويوتيوب.

واعتقل الناشط في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رضى بنعثمان في 9 سبتمبر بأمر من النيابة العامة، للتحقيق معه حول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تعود للعام 2021، تضمنت على الخصوص دعوته “للاحتجاج ضد التطرف الأمني الذي تعرفه بلادنا”

ووجهت إليه تهم منها “إهانة هيئات منظمة” و”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة”.

خلال مثوله أمام المحكمة الابتدائية بالرباط أوضح بنعثمان (46 عاما) أن “تصريحاته في يوتيوب كانت مجرد تعبير عن رأي لا تتضمن أية إساءة”. كما لفت إلى أنه “أغلق حسابه على فيسبوك قبل اعتقاله”

لكن المحكمة لم تقتنع، لتقرر ليل الاثنين وفق مصدر من عائلته الحكم عليه “بالسجن ثلاثة أعوام وغرامة 20 ألف درهم .

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية دعيتا في وقت سابق السلطات المغربية إلى الإفراج عنه وإسقاط الملاحقات ضده.

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‫10 تعليقات

  10. هذه السياسة سياسة تكميم الافواه تسير بالبلاد الى الهاويةو الى مصير مجهول لا يحمد عقباه

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