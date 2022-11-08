Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2022-11-08 18:37:01Z | |

كاس” تحسم في مشاركة الإكوادور بمونديال قطر 2022

2022-11-08 / 20:01
7
هبة بريس _ رياضة

أكدت محكمة التحكيم الرياضية اليوم الثلاثاء أن “بايرون كاستيو الذي زعمت تشيلي بأنه كان غير مؤهل للعب خلال التصفيات يعتبر مواطنا من الإكوادور”.

وبذلك سيلعب منتخب الإكوادور في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر، والمقررة انطلاقتها يوم 20 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

لكن المحكمة الرياضية قضت بخصم ثلاث نقاط من الإكوادور في بداية الجولة التالية من تصفيات كأس العالم وتغريمها 100 ألف فرنك سويسري (101.60536 ألف دولار) بسبب “استخدام وثيقة تحتوي على معلومات كاذبة”.

وكان الاتحاد الدولي “فيفا” قد رفض في سبتمبر الماضي طعنا في قضية اللاعب الإكوادوري كاستيو الذي قالت تشيلي إنه لم يكن مؤهلا للعب في التصفيات لأنه ولد في كولومبيا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الاتحاد الرياضي السوري يطرد لاعبا بعد مواجهته إسرائيليا

الاتحاد الرياضي السوري يطرد لاعبا بعد مواجهته إسرائيليا

2022-11-08 / 18:29
Photo of إيتو: الكاميرون ستتوج بكأس العالم بعد الفوز على المغرب في النهائي

إيتو: الكاميرون ستتوج بكأس العالم بعد الفوز على المغرب…

2022-11-08 / 17:24
Photo of مونديال 2022: جميع منتخبات أفريقيا تعتمد على المدرب الوطني

مونديال 2022: جميع منتخبات أفريقيا تعتمد على المدرب الوطني

2022-11-08 / 15:24
Photo of بلاتر: اختيار قطر لاستضافة كأس العالم كان غلطة

بلاتر: اختيار قطر لاستضافة كأس العالم كان غلطة

2022-11-08 / 13:41
Photo of تحضيرا لاستحقاقات كرة القدم داخل القاعة.. منتخب “الدكيك” يفوز وديا على أوزبكستان

تحضيرا لاستحقاقات كرة القدم داخل القاعة.. منتخب “الدكيك” يفوز…

2022-11-08 / 12:20
Photo of جامعة لقجع تواصل سياسة تطوير البنية التحتية الكروية و مركز فاس ينضاف للقائمة

جامعة لقجع تواصل سياسة تطوير البنية التحتية الكروية و…

2022-11-08 / 11:16
Photo of المغربية أميرة الطاهري تظفر ببطولة العالم في الكيك بوكسينغ

المغربية أميرة الطاهري تظفر ببطولة العالم في الكيك بوكسينغ

2022-11-08 / 09:54
Photo of سفير المغرب بقطر: كرة القدم المغربية تمر بأحسن فتراتها

سفير المغرب بقطر: كرة القدم المغربية تمر بأحسن فتراتها

2022-11-08 / 09:22
Photo of هذه حقيقة اعتناق النجم الإيفواري السابق دروغبا الإسلام

هذه حقيقة اعتناق النجم الإيفواري السابق دروغبا الإسلام

2022-11-07 / 21:46
Photo of مفاجأة في قائمة منتخب البرازيل لكأس العالم “قطر 2022

مفاجأة في قائمة منتخب البرازيل لكأس العالم “قطر 2022

2022-11-07 / 18:26

‫7 تعليقات

  2. محكمة التحكيم الرياضي تؤكد أهلية بايرون كاسيتو لتمثيل الإكوادور

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق